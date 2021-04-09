перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«зеркало»: «тима ищет свет» представил новый альбом 17:12
Изображение на превью: материалы пресс-службы В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького
В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького 16:50
На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB 16:46
У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино 16:28
Пол Дано сыграет отца Стивена Спилберга в байопике режиссера 15:55
Путин сменил главу Северной Осетии. Это третья отставка губернатора за неделю 15:40
Макс Рихтер выпустил новый альбом «Voices 2» 15:22
В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Властям не понравились тексты песен 15:01
ansorena.com На аукционе в Мадриде остановили продажу картины, когда узнали имя предполагаемого автора
На аукционе в Мадриде остановили продажу картины, когда узнали имя предполагаемого автора 14:30
Умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II 14:08
Дельфин выставил на благотворительный аукцион ограниченный тираж своего нового сингла «Ладони» 13:30
В благотворительной встрече «Дома с маяком» поучаствует Варвара Шмыкова 13:28
Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли 12:39
В Москве открылся кинотеатр «Художественный». Первый показ — драма Флориана Зеллера «Отец» 12:35
Doja Cat/YouTube Doja Cat и SZA соблазняют астронавта в клипе «Kiss Me More»
Doja Cat и SZA соблазняют астронавта в клипе «Kiss Me More» 11:48
Корабль «Ю.А.Гагарин» стартовал на МКС с Байконура в честь 60-летия первого полета в космос 11:47
«Аэрофлот» направит примерно четверть своих самолетов на курорты Черного моря 11:18
В России выявили 9150 новых случаев COVID-19 11:06
Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. Они вернут покупателям деньги за обувь 10:17
Джоди Тернер-Смит покинула сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение». Она играла главную роль 9:54
Отключить рекламу

Макс Рихтер выпустил новый альбом «Voices 2»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:22

Композитор Макс Рихтер выпустил свой новый альбом «Voices 2» — продолжение инструментальной работы «Voices», вышедшей в августе прошлого года. Послушать релиз можно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

По словам автора телеграм-канала «Альбомы по пятницам», журналиста Павла Борисова, новая пластинка «развивает музыкальные идеи первой части альбома-агитки, но работает на более тонком и более интересном уровне».

В альбом вошли 10 композиций, в том числе «Follower» — «интригующее произведение, где основную роль играют скрипки и райские завывания, без мелодии и рефренов, но с полноценным развитием и катарсисом», отмечает Борисов.

В целом почти все треки в альбоме, по словам журналиста, представляют собой «переупаковку идей первоначальной работы, в большинстве случаев куда более интересную, чем прежде».

«„Voices 2“ работает как корректировка в мире пандемии, где невозможно показать изначальный альбом так, как задумывал Рихтер, с живыми музыкантами и монументальным визуальным шоу», — пишет Борисов.

Макс Рихтер — один из самых известных в мире композиторов. Он автор множества саундтреков к фильмам, среди которых «Остров проклятых», «Чрево», «Прибытие». В 2008 году он был признан Европейской киноакадемией лучшим композитором за музыку к фильму «Вальс с Баширом».

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Макс Рихтер
Павел Борисов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить