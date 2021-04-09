Макс Рихтер выпустил новый альбом «Voices 2»

По словам автора телеграм-канала «Альбомы по пятницам» , журналиста Павла Борисова , новая пластинка «развивает музыкальные идеи первой части альбома-агитки, но работает на более тонком и более интересном уровне».

Композитор Макс Рихтер выпустил свой новый альбом «Voices 2» — продолжение инструментальной работы «Voices», вышедшей в августе прошлого года. Послушать релиз можно в Apple Music , Spotify и «Яндекс.Музыке» .

В альбом вошли 10 композиций, в том числе «Follower» — «интригующее произведение, где основную роль играют скрипки и райские завывания, без мелодии и рефренов, но с полноценным развитием и катарсисом», отмечает Борисов.

В целом почти все треки в альбоме, по словам журналиста, представляют собой «переупаковку идей первоначальной работы, в большинстве случаев куда более интересную, чем прежде».

«„Voices 2“ работает как корректировка в мире пандемии, где невозможно показать изначальный альбом так, как задумывал Рихтер, с живыми музыкантами и монументальным визуальным шоу», — пишет Борисов.

Макс Рихтер — один из самых известных в мире композиторов. Он автор множества саундтреков к фильмам, среди которых «Остров проклятых», «Чрево», «Прибытие». В 2008 году он был признан Европейской киноакадемией лучшим композитором за музыку к фильму «Вальс с Баширом».