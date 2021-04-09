В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Властям не понравились тексты песен

Управление культуры Минского городского исполнительного комитета аннулировало гастрольное удостоверение рэп-группы «Каста». Их концерт должен был пройти в Минске 9 апреля, сообщил в твиттере лидер группы Влади.

По его словам, такое решение исполком вынес после изучения материалов и текстов песен. Однако что именно им не понравилось, в ведомстве не уточнили.

Изначально выступление должно было состояться еще 12 февраля, но позже его перенесли. Сейчас организатор шоу «прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем». Вероятность, что концерт в итоге отменят, Влади не отрицает.

В ноябре прошлого года «Каста» выложила видео на песню «Выходи гулять», в котором силовики пытают задержанных в стенах отделения полиции. Белорусские пользователи увидели в клипе знак поддержки протестам в Беларуси и поблагодарили авторов. Позже участник коллектива Шым рассказал, что идея появилась до белорусских событий, но именно они стали импульсом сделать эту работу.