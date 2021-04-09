На аукционе в Мадриде остановили продажу картины, когда узнали имя предполагаемого автора

На аукционе Ansorena в Мадриде выставили картину неизвестного художника. Но когда имя предполагаемого автора узнали, испанское правительство остановило торги.
Картина маслом, озаглавленная как «Коронация шипами», была написана в XVII веке. Она изображает Иисуса Христа за несколько мгновений перед распятием. Согласно каталогу аукционного дома, работа приписывается мастеру из круга испанского художника Хосе де Рибера. Первоначальная стоимость лота составляла 1500 евро (около 140 тыс. рублей).
Музею Прадо в Мадриде стало известно, что картина может быть давно утерянной работой Микеланджело Меризи да Караваджо — одного из самых известных художников эпохи барокко. Когда об этом узнало Министерство культуры Испании, оно объявило о запрете на вывоз картины с территории страны. А на следующий день — за несколько часов до того, как лот должен был уйти с молотка, — работу сняли с аукциона.
Если «Коронация шипами» действительно дело кисти Караваджо, ее стоимость может достигать 150 млн евро (то есть в 100 тыс. раз выше первоначально заявленной цены).
Две недели назад на картину обратили внимание арт-дилеры Марко Воэна и Фабрицио Моретти, специализирующиеся на западных художниках, работавших до начала XVIII века. Они специально прилетели из Лондона, где сейчас базируются, в Мадрид, чтобы лично посмотреть холст. Воэна и Моретти считают, что это «хорошо задокументированный, но давно потерянный Караваджо».
Музей Прадо в Мадриде придерживается того же мнения. По словам представителей культурной площадки, имеется достаточно документальных и стилистических оснований полагать, что это оригинальная работа Караваджо.
Эксперт по истории искусств Мария Кристина Терзаги также не сомневается, что автором работы был именно миланский реформатор живописи эпохи барокко. Она отмечает, что плащ Иисуса на картине похож на плащ Саломеи с картины Караваджо, где Саломея изображена с головой Иоанна Крестителя.
Терзаги добавляет, что полотно соответствует описанию и размеру работ Караваджо, упомянутых в инвентарях двух коллекционеров XVII века. А фигура Понтия Пилата основана на модели, изображенной на другой картине Караваджо — «Мадонна с четками», которая сейчас находится в Музее истории искусств в Вене.
Однако в испанском Минкульте окончательные выводы пока не делают. Там считают, что для начала нужно провести углубленное техническое и научное исследование картины. А решение, является ли авторство Караваджо правдоподобным для научного сообщества, следует принять на академических дебатах.
Для определения авторства произведения искусства используются разные методы — от судебно-медицинской экспертизы холста и красок (это помогает узнать возраст работы) до анализа стиля и техник художника или его учеников.
Это не первый утерянный шедевр Караваджо, который неожиданно появился вновь. В 2014 году на чердаке старого дома в Тулузе была обнаружена картина «Юдифь и Олоферн». Хозяева дома нашли полотно, когда хотели устранить течь на потолке. На картине изображен библейский сюжет: еврейская вдова Юдифь отрезает голову полководцу Олоферну, спасая тем самым народ от ассирийцев.
В 2016 году подлинность найденной работы Караваджо подтвердили искусствоведы.