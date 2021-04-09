На аукционе в Мадриде остановили продажу картины, когда узнали имя предполагаемого автора

Картина маслом, озаглавленная как «Коронация шипами», была написана в XVII веке. Она изображает Иисуса Христа за несколько мгновений перед распятием. Согласно каталогу аукционного дома, работа приписывается мастеру из круга испанского художника Хосе де Рибера. Первоначальная стоимость лота составляла 1500 евро (около 140 тыс. рублей).

Музею Прадо в Мадриде стало известно, что картина может быть давно утерянной работой Микеланджело Меризи да Караваджо — одного из самых известных художников эпохи барокко. Когда об этом узнало Министерство культуры Испании, оно объявило о запрете на вывоз картины с территории страны. А на следующий день — за несколько часов до того, как лот должен был уйти с молотка, — работу сняли с аукциона.

Если «Коронация шипами» действительно дело кисти Караваджо, ее стоимость может достигать 150 млн евро (то есть в 100 тыс. раз выше первоначально заявленной цены).

Две недели назад на картину обратили внимание арт-дилеры Марко Воэна и Фабрицио Моретти, специализирующиеся на западных художниках, работавших до начала XVIII века. Они специально прилетели из Лондона, где сейчас базируются, в Мадрид, чтобы лично посмотреть холст. Воэна и Моретти считают, что это «хорошо задокументированный, но давно потерянный Караваджо».