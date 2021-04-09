Дельфин выставил на благотворительный аукцион ограниченный тираж своего нового сингла «Ладони»

«„Ладони“ — очень эмоциональная работа. Мини-сингл посвящен тем, кто принес абсолютную жертву — свою жизнь взамен спасенных. Врачи оказались безусловными героями нашего времени. Многие из них ушли в стерильность красных зон навсегда, чтобы когда‑нибудь мы снова смогли ходить без маски и улыбаться друг другу не только глазами», — говорится в пресс-релизе.

9 апреля Дельфин выставил на благотворительные торги выпущенные лимитированным тиражом пластинки своего нового сингла «Ладони», сообщили « Афише Daily » представители музыканта. Аукцион проводится совместно с фондом «ВБлагодарность», платформой Live Systema и сайтом Planeta.ru.

Сингл вышел тиражом всего в 20 копий. Пластинки записаны на рентгеновских снимках — так называемым способом «рок на костях», но в случае с новым синглом Дильфина — «рок на легких». Снимок грудной клетки подразумевает орган, который поражается коронавирусом.

Конверты для первых трех комплектов записей оформлены вручную в стиле scrapbooking — материалом для них послужили папки больничных дел из прошлого столетия.

Благотворительный аукцион будет проходить на протяжении 31 дня на портале Planeta.ru. Все собранные деньги направят для помощи семьям врачей, погибших и пострадавших в борьбе с пандемией COVID-19.

«Это как раз тот самый случай, когда то, что ты любишь делать, напрямую помогает другим, абсолютно не связанным с тобой людям. Если каждый из нас будет хорошо делать то, за что он взялся, нам не придется раздавать милостыню — мы сможем оказывать помощь», — сказал Дельфин.