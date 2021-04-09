«Дайте танк (!)» выпустили анимационный мюзикл на 12-минутный трек «Слова-паразиты»

Группа «Дайте танк (!)» поделилась анимационным мюзиклом на трек «Слова-паразиты». Согласно описанию ролика, 12-минутный сингл — это единая история на 1329 слов.

Мультфильм рисовала команда независимых художников в течение пяти лет — с 2016 по 2021 год. Ролик наполнен разными сюжетами, а также культурными, социальными и политическими отсылками, которые сливаются в общую картину.