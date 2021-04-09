Пугачева записала новую версию песни «Мы в этой жизни» для фильма «Чернобыль»

Изначально трек принадлежал Татьяне Снежиной (она же автор песни «Позови меня с собой»), а Пугачева спела его на «Рождественских встречах» в 1997 году. Тогда это была светлая меланхолия. Новую, драматичную и пронзительную версию аранжировки, написал композитор фильма Олег Карпачев.

Алла Пугачева исполнила более мрачную версию песни «Мы в этой жизни». Она прозвучит в российском фильме «Чернобыль», а пока ее можно послушать на ютьюбе — кинокомпания Central Partnership опубликовала клип.

В 1986 году, через 4 месяца после аварии на Чернобыльской АЭС, Алла Пугачева ездила в поселок Зеленый Мыс под Припятью. Там она давала концерт для 9000 ликвидаторов последствий катастрофы вместе со своей группой.

«Алла Пугачева — это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча — пусть и небольшая, но важнейшая для меня — и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню „Мы в этой жизни только гости“, новую аранжировку к которой написал прекрасный композитор картины Олег Карпачев», — заявил исполнитель главной роли и режиссер фильма Данила Козловский.

Премьера «Чернобыля» состоится 15 апреля. Фильм расскажет историю любви, которая разворачивается на фоне катастрофы. Главный герой готов сделать все, чтобы не потерять возлюбленную, и отправляется тушить пожар. Он опустится под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и предотвратить еще один взрыв.