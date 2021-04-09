Эндрю Скотт может сыграть премьер-министра Тони Блэра в сериале «Корона»

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в «Шерлоке», может сыграть премьер-министра Великобритании Тони Блэра в пятом сезоне сериала «Корона». Об этом сообщил The Sun.

По информации издания, артист провел переговоры с создателями шоу и получил приглашение исполнить роль политика. Скотт, по мнению источников The Sun, смог доказать, что «может представить очарование и пугающее присутствие, характерное для Блэра».

Пятый сезон «Короны», как предполагается, расскажет о трагических событиях 1997 года. Тогда в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана. С ее смерти фактически начался срок Тони Блэра на посту премьер-министра, который он занимал в течение 10 лет.

«Финал сериала охватывает грандиозное столкновение премьер-министра с королевой из‑за ее реакции на смерть Дианы в 1997 году», — заявил собеседник The Sun.

Агент актера косвенно подтвердил заинтересованность Скотта в проекте. Он рассказал, что артист занят в намеченные даты съемок, поэтому ему придется поменять свой график, чтобы сыграть роль в «Короне».

Четвертый сезон сериала «Корона», посвященного британской монархии и правлению Елизаветы II, вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарльза и принцессы Дианы.