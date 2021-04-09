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В Москве открылся кинотеатр «Художественный». Первый показ — драма Флориана Зеллера «Отец»

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:35

9 апреля кинотеатр «Художественный» открылся после многолетней реставрации. В нем прошла российская премьера драмы Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Дебютный сеанс был назначен в «Художественном» на 9.00 утра — в это время в малом зале № 2 показали бразильский фильм «Розовое облако». Эту же ленту представили спустя 40 минут и в большом зале.

Также в первый день работы кинотеатра можно будет посмотреть картины «Уроки фарси», «Довод», «ЗОЖ», «Маша», «Минари», «Еще по одной», «Пиноккио» и «Барашек Шон. Фермагеддон». Билеты можно купить по ссылке.

Главный показ дня состоится в 20.00 одновременно сразу в трех залах «Художественного». Он откроет программу фильмов-номинантов на премию «Оскар» 2021 года, которая продлится в кинотеатре до 22 апреля.

«Мы полны желания и решимости сделать это великое место местом сегодняшней кинематографической силы. Живым, актуальным, бурлящим местом, где будет показываться художественное кино, а фильмы, не имеющие отношения к „художественности“, показываться не будут», — рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Он пообещал, что в репертуаре «Художественного» будут лучшие премьеры, «вечно живая классика» и номинанты главных премий и кинофестивалей. В частности, в кинотеатре покажут «Землю кочевников» Хлои Чжао и «Девушку, подающую надежды» Эмиральд Феннел.

10 апреля в кинотеатре пройдет спецпоказ легендарной ленты Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» в сопровождении музыки Эдмунда Майзеля. Фильм представит режиссер Илья Найшуллер. 95 лет назад именно в «Художественном» прошла премьера картины.

Апрельская программа «Художественного» включает в себя фильмы ММКФ и спецпоказ фильма «Догвилль», приуроченный к 65-летнему юбилею Ларса фон Триера. В связи с пандемией коронавируса залы кинотеатра пока будут заполняться на 50%.

По выходным в «Художественном» организуют экскурсии. Их посетители смогут узнать детали о строительстве и реставрации старейшего кинотеатра Москвы, которому уже исполнилось 111 лет. Как выглядит здание сейчас, можно посмотреть в материале «Афиши Daily».

«Художественный» закрылся на масштабную реставрацию в 2014 году. Специалисты воссоздали утерянные в 1950-е годы элементы декора, вернули изначальный облик фасаду, установили в фойе здания фонтан. Строительные работы по реставрации и приспособлению здания вел «Сбер».

В кинотеатре оборудовали четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. В них появились аудиосистемы Dolby Atmos и высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco.

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