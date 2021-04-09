Netflix опубликовал новый трейлер фильма «Женщина в окне». В нем снялись Эми Адамс и Джулианна Мур

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер криминального триллера «Женщина в окне», в котором снялись Эми Адамс и Джулианна Мур. Видео появилось на ютьюб-канале компании.
Ролик показывает знакомство двух соседок — агорафоба Анны Фокс, которая боится покинуть пределы собственной квартиры, и жизнерадостной Джейн Рассел из дома напротив. Женщины становятся подругами, а затем Джейн исчезает.
Анна убеждена, что видела в окно, как на соседку напали с ножом. Она обращается в полицию и обнаруживает, что мужчина, которого она считала супругом Джейн, женат на другой женщине. Незнакомку представляют ей именем пропавшей подруги.
Врач главной героини подозревает, что она вообразила подругу, которая на самом деле никогда не существовала. Сама Анна же не верит в галлюцинации и пытается выяснить, кем была женщина, убийство которой она могла видеть через окно.
«Я не сумасшедшая. Я знаю, что я видела. Они все скрывают что‑то», — заявляет Анна в трейлере картины и продолжает наблюдения за домом напротив.
Сюжет фильма основан на одноименном романе Дэниела Мэллори. Режиссером картины выступил Джо Райт, сценарий написал драматург Трейси Леттс. Помимо Адамс и Мур (они играют Анну и Джейн), в ленты снялись Гэри Олдман, Уайатт Расселл, Энтони Маки и Брайан Тайри Генри.
Продюсером «Женщины в окне» является знаменитый голливудский кинематографист Скотт Рудин. The Hollywood Reporter недавно опубликовал статью о нем. В ней бывшие сотрудники обвиняют Рудина в абьюзе и жестокости.