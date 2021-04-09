Netflix опубликовал новый трейлер фильма «Женщина в окне». В нем снялись Эми Адамс и Джулианна Мур

Анна убеждена, что видела в окно, как на соседку напали с ножом. Она обращается в полицию и обнаруживает, что мужчина, которого она считала супругом Джейн, женат на другой женщине. Незнакомку представляют ей именем пропавшей подруги.

Ролик показывает знакомство двух соседок — агорафоба Анны Фокс, которая боится покинуть пределы собственной квартиры, и жизнерадостной Джейн Рассел из дома напротив. Женщины становятся подругами, а затем Джейн исчезает.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер криминального триллера «Женщина в окне», в котором снялись Эми Адамс и Джулианна Мур. Видео появилось на ютьюб-канале компании.

Врач главной героини подозревает, что она вообразила подругу, которая на самом деле никогда не существовала. Сама Анна же не верит в галлюцинации и пытается выяснить, кем была женщина, убийство которой она могла видеть через окно.

«Я не сумасшедшая. Я знаю, что я видела. Они все скрывают что‑то», — заявляет Анна в трейлере картины и продолжает наблюдения за домом напротив.

Сюжет фильма основан на одноименном романе Дэниела Мэллори. Режиссером картины выступил Джо Райт, сценарий написал драматург Трейси Леттс. Помимо Адамс и Мур (они играют Анну и Джейн), в ленты снялись Гэри Олдман, Уайатт Расселл, Энтони Маки и Брайан Тайри Генри.

Продюсером «Женщины в окне» является знаменитый голливудский кинематографист Скотт Рудин. The Hollywood Reporter недавно опубликовал статью о нем. В ней бывшие сотрудники обвиняют Рудина в абьюзе и жестокости.