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Черногория продлила безвизовый въезд для россиян до конца октября

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

Черногория продлила безвизовый период для россиян до конца октября 2021 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

По словам ведомства, граждане России «могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы». Такие правила действуют с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Россияне смогут оставаться в Черногории на срок до 90 дней. Для этого им потребуется только загранпаспорт. Однако работать или учиться на территории страны разрешается только при наличии соответствующих виз.

В условиях пандемии коронавируса в Черногории действуют следующие правила въезда: все приезжающие должны предоставить справку о ПЦР-тесте, документ о положительном результате анализа на антитела или сертификат о завершенном курсе вакцинации от COVID-19.

Ранее Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам. Подать документы на визу можно в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и нескольких других городах.

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