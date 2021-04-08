Черногория продлила безвизовый въезд для россиян до конца октября

Черногория продлила безвизовый период для россиян до конца октября 2021 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

По словам ведомства, граждане России «могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы». Такие правила действуют с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Россияне смогут оставаться в Черногории на срок до 90 дней. Для этого им потребуется только загранпаспорт. Однако работать или учиться на территории страны разрешается только при наличии соответствующих виз.

В условиях пандемии коронавируса в Черногории действуют следующие правила въезда: все приезжающие должны предоставить справку о ПЦР-тесте, документ о положительном результате анализа на антитела или сертификат о завершенном курсе вакцинации от COVID-19.

Ранее Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам. Подать документы на визу можно в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и нескольких других городах.