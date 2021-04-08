Netflix получил права на все фильмы Sony, которые будут выпущены после 2022 года

Студия Sony подписала пятилетний контракт со стриминговой платформой Netflix. Начиная с 2022 года все фильмы будут эксклюзивно выходить на сервисе, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Первыми такими шоу станут триллер «Морбиус», экранизация игры «Uncharted» и сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Они появятся на платформе после премьеры в кинотеатрах.

Netflix также получит доступ к картинам, которые были выпущены в течение последних 100 лет. В том числе, к фильмам культовой кинокомпании Columbia Pictures. Платформа, в свою очередь, обязуется финансировать новые постановки.

«В Sony Pictures мы производим одни из крупнейших блокбастеров и самые креативные, оригинальные фильмы в отрасли. Соглашение в очередной раз демонстрирует важность этого контента для наших партнеров по рекламе, поскольку они расширяют свою аудиторию и хотят предоставлять лучшее в сфере развлечений», — заявил президент Sony по международной дистрибуции Кейт Ле Гой.

Ранее Netflix купил права на документальный сериал про Канье Уэста. Предположительно, стрим-сервис заплатил за это 30 млн долларов. Съемки проекта длились больше двадцати лет: фильм включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры с Уэстом, охватывает абсолютно все этапы карьеры музыканта и освещает многие важные события его жизни, в том числе неудачную президентскую кампанию в 2020 году и смерть матери Донды Уэст.

В этом году Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян. За последние 2,5 месяца 2020 года сервис заработал в России больше 450 млн рублей.