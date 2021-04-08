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Андрей Кончаловский заявил, что рад своему провалу в Голливуде

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

Кинорежиссер Андрей Кончаловский, известный по картинам «Дядя Ваня», «Сибириада», «Глянец» и «Дорогие товарищи!», заявил, что рад своему провалу в Голливуде. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Кончаловский признался, что в 1980-х годах попал в «чудовищную голливудскую систему», в котором продюсер мог указывать режиссеру, как снимать кино. И хотя режиссер не хотел возвращаться в Россию в то время, сейчас он доволен, что его карьера в США не сложилась.

«Будучи режиссером в Голливуде, начинаешь думать, как сделать историю коммерческой, а затем становишься цензором своего собственного творения», — объяснил кинематографист, уволенный в ходе работы над боевиком «Танго и Кэш».

В России сегодня у Кончаловского есть творческая свобода. Ее обеспечивает во многом поддержка миллиардера Алишера Усманова: он финансирует проекты режиссера. Причем Усманов, по словам Кончаловского, не ждет прибыли от выходящих картин.

Кинематографист признается, что большинство бизнесменов отказываются финансировать фильмы на таких условиях. «Но Усманов — совсем другой человек. Я говорю ему, что он не получит своих денег обратно. Он замирает на несколько секунд, а потом отвечает: черт с тобой, пойдем», — объясняет Кончаловский.

«Последние десять лет с могу сказать, что снимаю фильмы, чтобы положить их под кровать. И никто больше их не увидит. К черту их всех», — заявил режиссер.

Последней работой Кончаловского стала черно-белая лента «Дорогие товарищи!». Она рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм получил спецприз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

«Конечно, я понимал, что в России это будет провокацией. Просоветские люди думают, что это антисоветский фильм, а либералы считают его просталинским. Скандал. Но это не политический фильм. Речь идет о психологическом насилии, а не о физическом», — сказал кинематографист.

Кончаловский подчеркивает, что хотел снять картину про общество, в котором жил и которое хорошо знает. Про страну, пронизанную «страхом политкорректности».

«Меня критикуют и утверждают, что я снял фильм для американского империалиста. Я говорю: вы ошибаетесь, это советский фильм. Я советский режиссер. Я советский человек. Я просто вложил в фильм все, что знал», — отмечает Кончаловский.

«Дороги товарищи!» предлагали номинировать на «Оскар», однако картина не вошла в шорт-лист премии. Тем не менее она претендует на премию BAFTA, а также награду российских кинокритиков «Белый слон».

Правда, на последнюю Кончаловский просил его не номинировать. Причиной, вероятно, стала спорное намерение экспертов отметить антикоррупционные расследования Алексея Навального в категории «Событие года».

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