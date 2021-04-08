Ученые: наскальные рисунки могли быть плодом галлюцинаций первобытных людей

Исследователи из Университета Тель-Авива провели эксперимент и выяснили, что первобытных художников могли вдохновлять галлюцинации. В пещерах было мало кислорода, из‑за чего гипоксия туманила разум, сообщает издание Independent.

Ученые смоделировали влияние чада факелов на концентрацию кислорода в структурах, которые по составу напоминают палеолитические пещеры. Факелами люди в древности освещали удаленные участки пещер, из‑за огня кислорода становилось еще меньше.

Под влиянием галлюцинаций и внетелесных переживаний люди «поддерживали связь с космосом». Они считали, что такие места — священные и в них можно общаться со сверхъестественными созданиями. Рисунки нужны были, чтобы отобразить значимость этих пещер.

Ранее археологи обнаружили в Индонезии самый древний наскальный рисунок животного. Изображению дикой свиньи более 45 тыс. лет. Картина была найдена в пещере Leang Tedongnge в отдаленной от цивилизации долине на острове Сулавеси.