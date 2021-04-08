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Футболистку затравили за сравнение себя с игроком «Реала». Он вступился за нее и запустил флешмоб

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:47

6 апреля вратарь женской команды «Реал Мадрид» Мария Исабель Родригес опубликовала в твиттере коллаж из двух фотографий: на одной полузащитник мужского «Реал Мадрида» Марко Асенсио празднует победный мяч в ворота «Ливерпуля», на другой — она сама радуется похожим образом. Пост девушка сопроводила фразой «Misma pasión», что можно перевести как «Та же страсть».

В ответ на такое сравнение в адрес девушки посыпались сексистские оскорбления: «Боже мой, просто нелепо сравнивать женский футбол с мужским», «Единственное, что у вас общего, — вас тянет к женщинам» и так далее. В итоге Родригес не выдержала и удалила пост.

На следующий день об этом узнал Асенсио и выложил в своем твиттере похожий коллаж с двумя фотографиями — своей и Марии. И подписал: «Та же страсть. Пусть ничто и никто не мешает вам говорить, что вы думаете».

На посыл футболиста начали реагировать и другие пользователи, в результате получился настоящий флешмоб. Через сутки после публикации в твиттере было уже 1500 постов с хештегом #ConPasionComoMisa (Миса — прозвище Родригес). Марию поддержали известные футболисты и клубы, в том числе «Барселона», «Атлетико», «Леванте», «Леганес» и другие.

Позже футболистка выложила ту же фотографию с подписью «Спасибо от всего сердца». Она уже собрала больше 90 тыс. лайков, 10 тыс. ретвитов и много слов поддержки в ответах.

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