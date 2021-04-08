Футболистку затравили за сравнение себя с игроком «Реала». Он вступился за нее и запустил флешмоб

6 апреля вратарь женской команды «Реал Мадрид» Мария Исабель Родригес опубликовала в твиттере коллаж из двух фотографий: на одной полузащитник мужского «Реал Мадрида» Марко Асенсио празднует победный мяч в ворота «Ливерпуля», на другой — она сама радуется похожим образом. Пост девушка сопроводила фразой «Misma pasión», что можно перевести как «Та же страсть».

В ответ на такое сравнение в адрес девушки посыпались сексистские оскорбления: «Боже мой, просто нелепо сравнивать женский футбол с мужским», «Единственное, что у вас общего, — вас тянет к женщинам» и так далее. В итоге Родригес не выдержала и удалила пост.

На следующий день об этом узнал Асенсио и выложил в своем твиттере похожий коллаж с двумя фотографиями — своей и Марии. И подписал: «Та же страсть. Пусть ничто и никто не мешает вам говорить, что вы думаете».