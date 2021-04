Фильм о ЛГБТК и православной церкви, видеоигра от Lil Nas X и другие новости дня

Карен Шаинян выпустил фильм о ЛГБТК и православной церкви. В ролике он разговаривает со священником и верующими ЛГБТК-активистами о вере, грехе и любви.

Роскомнадзор обвинил Первый канал в нарушении закона «О СМИ». По версии истца, в эфире ток-шоу «Время покажет» появился фрагмент материала СМИ-иноагента без соответствующей пометки.

Минтруд планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты. Инициаторы идеи отметили, что несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

В Сочи построят новый горный курорт «Долина Васта» с трассами, санаторием и СПА-отелями. По задумке комплекс разгрузит «Розу Хутор» и обойдется в 80 млрд рублей.

Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов вроде площадки по продаже наркотиков Hydra.

Россия в первом квартале 2021 года заняла четвертое место в мире по объему кинопроката. Эксперты заявили, что это из‑за нестабильной ситуации с прокатом в других странах, включая европейские.

Больше трети россиян назвали налоги слишком высокими. 52% опрошенных считают налоговое бремя достаточным, только 1% хотел бы платить больше.

Власти штата Юта в США обязали мужчин покрывать половину расходов партнерш на беременность и роды. Активисты заявили, что норма не решит всех проблем, но поддержали вклад в сокращение трат женщин.

Тайка Вайтити озвучил лабораторного кролика в мультфильме «Save Ralph» про животных, на которых тестируют косметику. Кролик слепнет, переносит сильные боли и со слезами на глазах пытается смириться со своей участью.

Человечки из маршмеллоу устроили вечеринку в супермаркете в тизере «Охотников за привидениями». Российская премьера фильма состоится 11 ноября 2021-го.

Вышел новый трейлер супергеройского сериала «Наследие Юпитера», в котором главному герою пытаются доказать, что он идеален. Саундтреком стала песня Сэма Фендера «Play God».

Lil Nas X выпустил видеоигру Twerk Hero, в которой нужно шевелить бедрами. Она приурочена к выходу скандального сингла «Montero (Call Me by Your Name)».

Рэпер Face представил альбом «Искренний», Alyona Alyona выпустила пластинку «Galas», а St. Vincent поделилась ретроклипом на трек «The Melting of the Sun».

В Центре Вознесенского пройдет фотовыставка «Африканские дневники» от Виктории Ивлевой. В течение полутора месяцев она будет знакомить посетителей с людьми, столкнувшимися с войнами и геноцидом в Руанде, Анголе, Судане, Уганде и ЮАР.