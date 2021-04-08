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Скай Феррейра, Пэрис Хилтон и Памела Андерсон снимутся в триллере, вдохновленном пандемией

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Скай Феррейра и Пэрис Хилтон снимутся в независимом триллере «18 & Over» («18 и старше»), вдохновленном пандемией коронавируса. Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав фильма также войдут звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон, модель Винни Харлоу и рэпер A$AP Nast. Спродюсирует проект актриса сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. Она также сыграет одну из ролей в хорроре.

События картины развернутся на фоне пандемии. Детали сюжета ленты пока хранятся в тайне. Известно, что музыку для триллера напишут A$AP Nast вместе c Джеральдом Эрлом Гиллумом, выступающим под псевдонимом G-Easy.

Триллер поставит режиссер Джим Янопулос — его дебютный фильм «Именинный торт» с Юэном МакГрегором в главной роли выйдет летом 2021 года.

Сценарий инди-слешера напишет Диомедес Рауль Бермудес, автор все того же «Именинного торта» и сопродюсер драмеди «Любовь к большому городу». В обоих фильмах он сотрудничал с Бэнсон.

«Решив снять этот фильм в разгар пандемии, мы хотели сделать что‑то веселое, но все же ужасающее зрителей в эти трудные времена. Фильм, имеющий отношение к сегодняшним проблемам глобальной пандемии, реалити-шоу, изоляции, OnlyFans и одержимости», — рассказал Янопулос.

Ранее фильм, в котором действие происходит во время карантина, представил HBO Max. Криминальную комедию «Взаперти» снял Даг Лайман, в ней снялись Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджофор.

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