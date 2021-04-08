В Египте обнаружили «золотой город», забытый на протяжении 3000 лет

В Египте археологи обнаружили затерянный «золотой город», основанный более 3500 лет назад во времена фараона Аменхотепа III неподалеку от Луксора. Об этом сообщили издания Ahram и El Balad.

Древнее поселение было построено в XIV веке до нашей эры, а затем заброшено и засыпано песками. Найти его удалось ученым под руководством доктора Захи Хавасса в ходе раскопок посмертного храма Тутанхамона.

«Золотой город», как отмечают специалисты, хорошо сохранился. В нем остались целыми здания и даже интерьеры комнат. Площадь находки впечатляет: на данный момент это самое крупное поселение, когда‑либо найденное в Египте.