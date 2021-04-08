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В Египте обнаружили «золотой город», забытый на протяжении 3000 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:06

В Египте археологи обнаружили затерянный «золотой город», основанный более 3500 лет назад во времена фараона Аменхотепа III неподалеку от Луксора. Об этом сообщили издания Ahram и El Balad.

Древнее поселение было построено в XIV веке до нашей эры, а затем заброшено и засыпано песками. Найти его удалось ученым под руководством доктора Захи Хавасса в ходе раскопок посмертного храма Тутанхамона.

«Золотой город», как отмечают специалисты, хорошо сохранился. В нем остались целыми здания и даже интерьеры комнат. Площадь находки впечатляет: на данный момент это самое крупное поселение, когда‑либо найденное в Египте.

«Улицы города окружены домами, некоторые их стены достигают трех метров в высоту. Мы можем обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого Дейр-эль-Медины», — рассказал Хавасс.

По мнению профессора египтологии Бетси Брайан из Университета Джона Хопкинса, обнаружение «золотого города» можно назвать вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона.

Исследовательница считает, что «золотой город» позволит узнать больше о быте древних египтян в период расцвета империи, а также поможет пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Ученые проводят раскопки города с осени 2020 года. За это время им удалось изучить несколько кварталов. В них были найдены древнеегипетская пекарня, административный и жилой район, отделенный зигзагообразной стеной, и мастерская по изготовлению кирпича и элементов декора.

В начале апреля в Каире прошел «Золотой парад фараона», во время которого останки 18 древних царей и четырех цариц перевезли из Египетского музея в новое высокотехнологичное хранилище NMEC. Вновь посмотреть на древние артефакты можно будет с 18 апреля.

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