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«Властелин Колец» выйдет в повторный прокат в России. Трилогию покажут в формате 4K

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:12

В российских кинотеатрах снова можно будет посмотреть знаменитую трилогию Питера Джексона «Властелин Колец». Фильмы выйдут в повторный показ в формате 4K. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Warner Bros.

Первой на большие экраны вернется лента «Властелин Колец: Братство Кольца». На нее можно будет попасть уже с 15 апреля. Через неделю в прокат выпустят вторую часть трилогии, через две недели — третью, финальную.

«Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажам с уникальным эффектом погружения», — отметили кинопрокатчики.

В 2021 году трилогии «Властелин Колец», как и серии фильмов «Гарри Поттер», исполнилось 20 лет. По этому случаю журнал Empire выпустил праздничный материал с участием звезд обоих фантастических франшиз — Элайджей Вудом и Дэниелом Рэдклиффом.

А в прошлом году создатели «Властелина Колец» воссоединились для благотворительного ютьюб-шоу «Reunited Apart». Джексон, Вуд, а также Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие участники проекта вспомнили интересные истории со съемок.

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