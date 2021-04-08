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«Прошло два года, а раны все также свежи»: вышел новый трейлер финального сезона «Игры престолов»

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:25

Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона «Игры престолов» спустя два года после завершения сериала. Посмотреть его можно на ютьюбе.

HBO решил поделиться этим роликом в рамках празднования юбилея своего самого успешного шоу. 17 апреля исполнится ровно 10 лет со дня выхода первого эпизода в эфир.

Трейлер представляет собой смонтированное видео из самых ярких и драматических моментов последних шести серий сериала. Его появление не вызвало большой радости среди фанатов, а только лишь пробудило всевозможные чувства у тех, кто считал восьмой сезон грандиозным разочарованием.

Вот, что пишут комментаторы под этим видео на ютьюбе:


  • «Ребята, вы же переснимите его [последний сезон]? Если нет, то не стоило снова выпускать трейлер и напоминать нам о том, что мы и так стараемся забыть», — GodOfVamps
  • «Я уверен, что Бран наконец-то сделает что‑то грандиозное в этом сезоне, а не просто будет сидеть в своем кресле, пока вокруг него наступает конец света», — DylValentine
  • «Спасибо, а я уже благополучно забыл, что этот сезон существует», — AJK90
  • «Это безумие, насколько популярным был тогда этот сериал и как быстро все о нем забыли. Наверное, это самое разочаровывающее в истории шоу», — CineVore
  • «Прошло два года, а раны все также свежи», — jdw0426
  • «Игра престолов» похожа на токсичного бывшего, который напоминает вам о себе раз в год, и вот вы снова начинаете что‑то чувствовать к нему, забывая, насколько плохо закончились ваши отношения», — FÜHRER

Очевидно, что ролик вызвал негодование у большинства фанатов: к моменту публикации материала у него 1,6 тыс. лайков против 3,9 тыс. дизлайков.

Пользователи твиттера тоже в основном выражают недовольство новым трейлером. Кто‑то просит переделать финальный сезон, другие — и вовсе жалеют, что посмотрели это видео.

«HBO, выпустивший новый трейлер 8 сезона „Игры престолов“, почему‑то полностью сбил меня с толку и испортил день»
«А я и забыл, что это шоу существует. Спасибо за напоминание»
«YouTube: „Игра престолов | Официальный трейлер сериала“ / Я: разве этот сериал не закончился?»
«Мы все еще ждем 8-го сезона, написанного Мартином»
«Я никогда больше не посмотрю это катастрофичное телешоу. Вы все испортили. Ужасный финал, так что хватит форсировать его»

HBO отмечает десятилетие «Игры престолов» проектом «Железная годовщина» — на канале пройдет марафон первого сезона, а на стриминговом сервисе HBO Max уже появилась страница с разными инсайдами о создании сериала.

К празднованию юбилея также будет выпущено драгоценное яйцо Фаберже. Изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами, вдохновлено историей Дейнерис Таргариен. Стоимость яйца — 2,2 млн долларов.

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