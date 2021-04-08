«Прошло два года, а раны все также свежи»: вышел новый трейлер финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона «Игры престолов» спустя два года после завершения сериала. Посмотреть его можно на ютьюбе. HBO решил поделиться этим роликом в рамках празднования юбилея своего самого успешного шоу. 17 апреля исполнится ровно 10 лет со дня выхода первого эпизода в эфир.

Трейлер представляет собой смонтированное видео из самых ярких и драматических моментов последних шести серий сериала. Его появление не вызвало большой радости среди фанатов, а только лишь пробудило всевозможные чувства у тех, кто считал восьмой сезон грандиозным разочарованием. Вот, что пишут комментаторы под этим видео на ютьюбе:

«Ребята, вы же переснимите его [последний сезон]? Если нет, то не стоило снова выпускать трейлер и напоминать нам о том, что мы и так стараемся забыть», — GodOfVamps

«Я уверен, что Бран наконец-то сделает что‑то грандиозное в этом сезоне, а не просто будет сидеть в своем кресле, пока вокруг него наступает конец света», — DylValentine

«Спасибо, а я уже благополучно забыл, что этот сезон существует», — AJK90

«Это безумие, насколько популярным был тогда этот сериал и как быстро все о нем забыли. Наверное, это самое разочаровывающее в истории шоу», — CineVore

«Прошло два года, а раны все также свежи», — jdw0426

«Игра престолов» похожа на токсичного бывшего, который напоминает вам о себе раз в год, и вот вы снова начинаете что‑то чувствовать к нему, забывая, насколько плохо закончились ваши отношения», — FÜHRER

Очевидно, что ролик вызвал негодование у большинства фанатов: к моменту публикации материала у него 1,6 тыс. лайков против 3,9 тыс. дизлайков. Пользователи твиттера тоже в основном выражают недовольство новым трейлером. Кто‑то просит переделать финальный сезон, другие — и вовсе жалеют, что посмотрели это видео.

HBO releasing a new "Game of Thrones" Season 8 trailer for some reason has completely thrown me off and ruined my day — Conor the Mick (@TheNJMick) April 7, 2021 «HBO, выпустивший новый трейлер 8 сезона „Игры престолов“, почему‑то полностью сбил меня с толку и испортил день»

I forgot this show existed. Thanks for reminding me. pic.twitter.com/GY1vzjtTYm — Go Leafs Go? (@AM34Fan) April 8, 2021 «А я и забыл, что это шоу существует. Спасибо за напоминание»

YouTube: “Game of Thrones | Official series trailer”



Me: Didn’t that series end? pic.twitter.com/FAOzSuEaWh — Stiff Chocolate (@chevixter) April 6, 2021 «YouTube: „Игра престолов | Официальный трейлер сериала“ / Я: разве этот сериал не закончился?»

We are still waiting for season 8; written by Martin. 🤬 pic.twitter.com/piediBzE7z — Downtobaker (@downtobakermag) April 8, 2021 «Мы все еще ждем 8-го сезона, написанного Мартином»

I'll never ever put my eyes on this disaster of TV show again. You've ruined everything tho. Horrible ending so stop forcing it. 👌🏻 #MaraThroneNeverAgain pic.twitter.com/nKCAJ0zXTt — Arthur Silva (@santtosarthur) April 8, 2021 «Я никогда больше не посмотрю это катастрофичное телешоу. Вы все испортили. Ужасный финал, так что хватит форсировать его»

HBO отмечает десятилетие «Игры престолов» проектом «Железная годовщина» — на канале пройдет марафон первого сезона, а на стриминговом сервисе HBO Max уже появилась страница с разными инсайдами о создании сериала. К празднованию юбилея также будет выпущено драгоценное яйцо Фаберже. Изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами, вдохновлено историей Дейнерис Таргариен. Стоимость яйца — 2,2 млн долларов.