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В приложении «Помощь» появились пожилые беженцы с Украины, из Узбекистана, Сирии и Афганистана

Виктория Шанина
Сегодня в 19:20

Благотворительный проект «Помощь» взял под опеку 19 пожилых беженцев и лиц без гражданства из фондов «Здоровье и жизнь» и «Вера, надежда, любовь» — партнеров Агентства ООН по делам беженцев. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Подопечные бежали от войны и преследований на Украине, в Узбекистане, Сирии и Афганистане. У них очень низкие зарплаты, нет поддержки от родственников, а также субсидий и пенсий от государства.

Попечитель «Помощи» и посол доброй воли Агентства ООН Манижа заявила: «Я очень рада, что проект „Помощь“ <…> включил в свою повестку беженцев и лиц без гражданства. Часто эти люди остаются вне поле зрения гражданского общества и благотворителей. Мы должны заботиться обо всех, кто попал в беду, не обращая внимания на их национальность, статус и на то, почему и как они оказались в нашей стране».

Проект призывает оказать беженцам финансовую поддержку. Для этого нужно скачать приложение проекта, выбрать человека на карте и оплатить, например, его продуктовую корзину.

«Помощь» — это платформа адресной помощи, которую создал актер Никита Кукушкин. Его первая целевая группа — пожилые люди, однако в будущем создатели добавят в приложение возможность помочь и другим группам нуждающихся.

Кроме Кукушкина, в команде «Помощи» — Маша Вдовина, Екатерина Мяздрикова, Павел Симонов, Борис Ланге, Евгения Ким и Владислав Катая. Также проект поддерживают Чулпан Хаматова, Александр Гудков, Александр Паль, Хаски, Дима Черный, Гор Нахапетян, Ольга Рябова и другие.

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