Yaeji показывает кадры из личного архива в клипе «When in Summer, I Forget About the Winter»

Американо-корейская исполнительница Yaeji представила клип на песню «When in Summer, I Forget About the Winter». Его можно посмотреть на ютьюбе.

Ролик состоит из кадров личного архива артистки. На них она проводит время в Нью-Йорке, Сеуле и показывает своих персонажей в игре Animal Crossing: New Horizons.