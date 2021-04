Yaeji показывает кадры из личного архива в клипе «When in Summer, I Forget About the Winter»

Американо-корейская исполнительница Yaeji представила клип на песню «When in Summer, I Forget About the Winter». Его можно посмотреть на ютьюбе .

«When in Summer, I Forget About the Winter» — трек с прошлогоднего микстейпа «What We Drew 우리가 그려왔던», вышедшего на лейбле XL Recordings.

В 2018 году Yaeji попала в список самых влиятельных музыкантов моложе 30 лет, составленый журналом Forbes. С ней в рейтинге оказались Билли Айлиш, Камила Кабельо, Post Malone, Lil Pump, 21 Savage и Russ.