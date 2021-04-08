Человечки из маршмеллоу устраивают вечеринку в супермаркете в тизере «Охотников за привидениями»

В видео персонаж Пола Радда ходит по супермаркету и в один момент видит, как на полке шевелится пакет с маршмеллоу. Из упаковки вылезает миниатюрная копия Стэй Пафта Зефирного Человека из второй части франшизы, кусает мужчину за палец, после чего уже целая куча человечков из маршмеллоу устраивает вечеринку в магазине.

Компания Sony Pictures опубликовала тизер новых «Охотников за привидениями». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Действие картины разворачивается в американском штате Оклахома. По сюжету мать-одиночка с двумя детьми переезжает в маленький городок, на старую ферму, доставшуюся ей от отца. Вскоре дети начинают находить необычные предметы и сталкиваться с паранормальными явлениями, в итоге семья узнает, что бывший хозяин дома — их отец и дед — был охотником за привидениями.

Вместе с Раддом в ленте сыграют Маккенна Грейс, Кэрри Кун и звезда «Очень странных дел» Финн Вольфхард. Кроме того, в блокбастере снялись участники оригинальных частей франшизы Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.

Российская премьера изначально должна была состояться 10 июля 2020 года, но из‑за пандемии ее перенесли на 11 ноября этого года.