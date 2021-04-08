Инженер «Аэрофлота» спрятался в туалете самолета, чтобы зайцем улететь в Майами

Инженер «Аэрофлота» решил закрыться в туалете самолета и зайцем улететь в Америку. Добраться до Майами ему так и не удалось, пишет телеграм-канал Baza.

Ночь с пятницы на субботу техник провел на рабочем месте — в аэропорту Шереметьево. После смены мужчина выпил и залез в самолет, пока тот стоял на техобслуживании.

Все шло по плану — от судна уже отогнали трап, а инженер занял свободное место в салоне. Но его авантюра провалилась, когда ему позвонил начальник.

Инженер забыл забрать документы, которые, как и положено, сдал на входе в аэропорт. На вопрос босса, почему он ушел домой без паспорта, он ответил прямо: «А я не иду домой, я лечу в Майами!»

В самолет тут же позвали полицейских. Они вывели несостоявшегося путешественника и отправили домой.