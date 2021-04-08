перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Прошло два года, а раны все также свежи»: вышел новый трейлер финального сезона «Игры престолов» 20:25
В Египте обнаружили «золотой город», забытый на протяжении 3000 лет 20:06
В приложении «Помощь» появились пожилые беженцы с Украины, из Узбекистана, Сирии и Афганистана 19:20
Warner Bros. Entertainment/YouTube «Властелин Колец» выйдет в повторный прокат в России. Трилогию покажут в формате 4K
«Властелин Колец» выйдет в повторный прокат в России. Трилогию покажут в формате 4K 19:12
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за упоминание СМИ-иноагента без нужной пометки 18:49
Yaeji показывает кадры из личного архива в клипе «When in Summer, I Forget About the Winter» 18:39
Кола вместо кофе, съемки без штанов и черничка: забавные факты о фильмах, которые вы могли не знать 18:35
В Центре Вознесенского пройдет фотовыставка «Африканские дневники». Ее автор — Виктория Ивлева 18:23
Человечки из маршмеллоу устраивают вечеринку в супермаркете в тизере «Охотников за привидениями» 18:20
Iwan Shimko/Unsplash Инженер «Аэрофлота» спрятался в туалете самолета, чтобы зайцем улететь в Майами
Инженер «Аэрофлота» спрятался в туалете самолета, чтобы зайцем улететь в Майами 17:55
Карен Шаинян выпустил фильм о ЛГБТК и православной церкви 17:43
Пекин стал рекордсменом по количеству проживающих в городе миллиардеров. Там их ровно 100 17:41
«Долина Васта»: новый горнолыжный курорт в Сочи за 80 млрд рублей 17:34
Застройщик оставил одну стену от дома в Тессинском переулке. Его обещали интегрировать в новый ЖК 17:24
Brett Jordan/Facebook Facebook тестирует сервис Hotline. Это смесь Clubhouse и Instagram Live
Facebook тестирует сервис Hotline. Это смесь Clubhouse и Instagram Live 17:00
К 2025 году в России появится первое беспилотное метро 16:55
Умер актер Уолтер Олкевич. Он сыграл владельца «Дома у дороги» в сериале «Твин Пикс» 16:15
Больше трети россиян назвали налоги чрезмерными 16:07
Насилие в семье и наркозависимость: что сформировало DMX, который находится на волоске от гибели 15:49
André François McKenzie/Unsplash Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов
Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов 15:06
Отключить рекламу

Инженер «Аэрофлота» спрятался в туалете самолета, чтобы зайцем улететь в Майами

Виктория Шанина
Сегодня в 17:55

Инженер «Аэрофлота» решил закрыться в туалете самолета и зайцем улететь в Америку. Добраться до Майами ему так и не удалось, пишет телеграм-канал Baza.

Ночь с пятницы на субботу техник провел на рабочем месте — в аэропорту Шереметьево. После смены мужчина выпил и залез в самолет, пока тот стоял на техобслуживании.

Все шло по плану — от судна уже отогнали трап, а инженер занял свободное место в салоне. Но его авантюра провалилась, когда ему позвонил начальник.

Инженер забыл забрать документы, которые, как и положено, сдал на входе в аэропорт. На вопрос босса, почему он ушел домой без паспорта, он ответил прямо: «А я не иду домой, я лечу в Майами!»

В самолет тут же позвали полицейских. Они вывели несостоявшегося путешественника и отправили домой.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Аэрофлот
Аэропорт Шереметьево
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить