перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Инженер «Аэрофлота» спрятался в туалете самолета, чтобы зайцем улететь в Майами 17:55
Карен Шаинян выпустил фильм о ЛГБТК и православной церкви 17:43
Пекин стал рекордсменом по количеству проживающих в городе миллиардеров. Там их ровно 100 17:41
«Долина Васта»: новый горнолыжный курорт в Сочи за 80 млрд рублей 17:34
Застройщик оставил одну стену от дома в Тессинском переулке. Его обещали интегрировать в новый ЖК 17:24
Brett Jordan/Facebook Facebook тестирует сервис Hotline. Это смесь Clubhouse и Instagram Live
Facebook тестирует сервис Hotline. Это смесь Clubhouse и Instagram Live 17:00
К 2025 году в России появится первое беспилотное метро 16:55
Умер актер Уолтер Олкевич. Он сыграл владельца «Дома у дороги» в сериале «Твин Пикс» 16:15
Больше трети россиян назвали налоги чрезмерными 16:07
Насилие в семье и наркозависимость: что сформировало DMX, который находится на волоске от гибели 15:49
André François McKenzie/Unsplash Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов
Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов 15:06
Кролик страдает от химикатов в мультфильме «Save Ralph» про животных, на которых тестируют косметику 15:04
Супергеройский боевик под хит Сэма Фендера: вышел новый трейлер «Наследия Юпитера» 15:01
Lil Nas X выпустил видеоигру Twerk Hero. В ней нужно шевелить бедрами 13:58
Почти четверть россиян негативно относится к мигрантам. За год этот показатель увеличился на 7,5% 13:46
Tristan Fewings/Getty Images Пак Чхан Ук экранизирует роман Вьет Тхань Нгуена, получивший Пулитцера
Пак Чхан Ук экранизирует роман Вьет Тхань Нгуена, получивший Пулитцера 13:13
Россия в первом квартале 2021 года заняла четвертое место в мире по объему кинопроката 11:59
Минтруд может разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты 11:19
В России выявили 8672 новых случая коронавируса 11:16
В Москве продукты из супермаркетов начали доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 10:57
Отключить рекламу

Карен Шаинян выпустил фильм о ЛГБТК и православной церкви

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:43

Карен Шаинян выпустил фильм, посвященный взаимоотношениям православной церкви и ЛГБТК-людей. Видео появилось на ютьюб-канале журналиста.

Шаинян встретился со священниками, а также с верующими представителями ЛГБТК-сообщества, и попытался понять, могут ли они найти общие моральные ценности и как религии не противоречить, а способствовать личному счастью ЛГБТК-персон.

Героями фильма стали православный ЛГБТК-активист Миша Черняк, волонтер Ресурсного центра для ЛГБТ и бывший студент теологического факультета РГППУ Константин Казначеев, а также трансгендерный польский политик Эва Холушко и священнослужитель РПЦ Алексей Уминский.

Шаинян обсудил со своими собеседниками отношение церкви к любви, понятие прелюбодеяния, конверсионную терапию, институт венчания для однополых пар, трансгендерных прихожан, уменьшение числа верующих в России и возможные трактовки священных писаний.

Ранее Карен Шаинян рассказывал на своем канале о квир-культуре Беларуси, собирал круглый стол, посвященный жизни трансгендерных персон в России (в нем принял участие Владимир Познер), а также расследовал преследование геев и лесбиянок в Чечне.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
Люди
Владимир Познер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить