Карен Шаинян выпустил фильм о ЛГБТК и православной церкви

Шаинян встретился со священниками, а также с верующими представителями ЛГБТК-сообщества, и попытался понять, могут ли они найти общие моральные ценности и как религии не противоречить, а способствовать личному счастью ЛГБТК-персон.

Карен Шаинян выпустил фильм, посвященный взаимоотношениям православной церкви и ЛГБТК-людей. Видео появилось на ютьюб-канале журналиста.

Героями фильма стали православный ЛГБТК-активист Миша Черняк, волонтер Ресурсного центра для ЛГБТ и бывший студент теологического факультета РГППУ Константин Казначеев, а также трансгендерный польский политик Эва Холушко и священнослужитель РПЦ Алексей Уминский.

Шаинян обсудил со своими собеседниками отношение церкви к любви, понятие прелюбодеяния, конверсионную терапию, институт венчания для однополых пар, трансгендерных прихожан, уменьшение числа верующих в России и возможные трактовки священных писаний.

Ранее Карен Шаинян рассказывал на своем канале о квир-культуре Беларуси, собирал круглый стол, посвященный жизни трансгендерных персон в России (в нем принял участие Владимир Познер), а также расследовал преследование геев и лесбиянок в Чечне.