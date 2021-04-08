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«Долина Васта»: новый горнолыжный курорт в Сочи за 80 млрд рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:34

В Сочи появится новый всесезонный горный курорт «Долина Васта». Он появится на территории Сочинского национального парка в течение ближайших четырех лет, пишет «Интерфакс».

У туристического комплекса будет два направления — оздоровительное и горнолыжное. Планируется построить санаторий, пансионаты, спа-отели и водолечебницу с минеральными бюветами. Для любителей активного отдыха будут открыты 80 км трасс и подъемники общей протяженностью 13 км. Предположительно, курорт будет принимать 1,5 млн гостей в год.

Реализацией проекта занимаются госкорпорация ВЭБ.РФ вместе с частниками «Интеррос» и «Васта Дискавери». Общий объем инвестиций составит примерно 80 млрд рублей. Частично эти деньги вложат инициаторы проекта из своего кармана. Бюджетные средства также будут использованы — для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

По словам главы «Интерроса» Сергея Батехина, новый курорт нужен для разгрузки «Розы Хутор». Проект был очень успешным после Олимпиады 2014 года, но в условиях пандемии и закрытых границ его посещает очень много туристов, поэтому он «работает на пределе своих возможностей».

Авторы идеи отмечают, что комплекс «Долина Васта» обеспечит более 2500 новых рабочих мест. Это поможет в развитии малого и среднего бизнеса, а также поспособствует социально-экономическому и культурному развитию региона.

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