Facebook тестирует сервис Hotline. Это смесь Clubhouse и Instagram Live

Hotline работает как голосовая соцсеть Clubhouse, но в ней можно вместе с аудио включать видео и обращаться к спикерам не только голосом, но и через текстовые сообщения.

7 апреля в Hotline прошел тестовый эфир, который провел Ник Хубер, занимающийся инвестициями в недвижимость. В Facebook отметили, что Хубер один из тех, с кем компания хотела бы сотрудничать на новой платформе, потому что он тот, кто помогает людям расширять свои профессиональные навыки и финансы.

При этом у соцсети уже есть аналог Clubhouse: это комнаты в Messenger. Кроме того, в принадлежащем фейсбуку инстаграме можно проводить совместные стримы.

В марте стало известно, что Twitter планирует запустить сервис голосовых чатов Spaces — конкурента Clubhouse. Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что теперь Twitter собирается купить Clubhouse за 4 млрд долларов.