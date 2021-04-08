Кола вместо кофе, съемки без штанов и черничка: забавные факты о фильмах, которые вы могли не знать

BuzzFeed собрал несколько малоизвестных, но забавных фактов, которые остались за кадром знаменитых сериалов и фильмов. Публикуем самые интересные из них.

1. Сцена из «Человека-паука», где Питер Паркер ловит еду Мэри Джейн, снята без применения компьютерной графики. Тоби Магуайру потребовалось 156 дублей, чтобы выполнить этот трюк.