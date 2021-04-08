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Кола вместо кофе, съемки без штанов и черничка: забавные факты о фильмах, которые вы могли не знать

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:35

BuzzFeed собрал несколько малоизвестных, но забавных фактов, которые остались за кадром знаменитых сериалов и фильмов. Публикуем самые интересные из них.

1. Сцена из «Человека-паука», где Питер Паркер ловит еду Мэри Джейн, снята без применения компьютерной графики. Тоби Магуайру потребовалось 156 дублей, чтобы выполнить этот трюк.

2. В одной из сцен «Волка с Уолл-стрит» герой Мэттью МакКонахи бьет себя в грудь и исполняет мантру. Оказывается, это упражнение актер часто делает, чтобы расслабиться перед съемками. Добавить его в фильм предложил Леонардо Ди Каприо.

3. Играя сцену беседы за столом в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», Харрисон Форд и Шон Коннери были без штанов. Все из‑за невероятной жары на съемочной площадке.

© Paramount Pictures/YouTube

4. На съемках фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Лора Дерн всегда проговаривала «пиу», стреляя из бластера. Это можно заметить в некоторых реальных сценах.

5. Точно так же в «Призрачной угрозе» Хейден Кристенсен издавал звук светового меча каждый раз, когда дрался им.

6. Алексис Бледел, исполнившая роль Рори в сериале «Девочки Гилмор», ненавидит кофе. Из‑за этого во всех сценах ее кофейные чашки на самом деле были наполнены кока-колой.

7. Во время сцены в «Гарри Поттере и узнике Азкабана», где Гермиона бьет Драко в лицо, изначально планировалось, что это будет пощечина. Однако, когда включилась камера, Эмма Уотсон неожиданно врезала Тому Фелтону кулаком со всей силы.

8. Сцена из «Мстителей», в которой Тони Старк предлагает Брюсу Бэннеру чернику, — импровизация. Просто Роберт Дауни-младший постоянно прятал снеки в декорациях и ел их во время сцен.

«Через несколько часов я узнаю все грязные секреты Щ.И.Т.а., которые они пытались скрыть. Чернички?»
«Через несколько часов я узнаю все грязные секреты Щ.И.Т.а., которые они пытались скрыть. Чернички?»
© Marvel

9. Мало кто знает, но именно Эдди Мерфи сыграл роль старого еврея в «Поездке в Америку-2». Сам актер рассказал, что однажды, прогуливаясь по площадке в этом образе, он даже получил номер пожилой женщины.

© Paramount Pictures
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