Умер актер Уолтер Олкевич. Он сыграл владельца «Дома у дороги» в сериале «Твин Пикс»

В Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет умер актер Уолтер Олкевич. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына, сценариста Зака Олкевича. В последние годы актер страдал от многочисленных проблем, связанных со здоровьем.

Олкевич известен ролями в сериале «Твин Пикс» и фильме «Сквозь огонь» Дэвида Линча. В сериале он сыграл франко-канадского карточного дилера Жака Рено, который владеет баром «Дом у дороги». Жак промышлял наркотиками, занимался сутенерством и был задушен подушкой отцом Лоры Палмер.