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Умер актер Уолтер Олкевич. Он сыграл владельца «Дома у дороги» в сериале «Твин Пикс»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15

В Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет умер актер Уолтер Олкевич. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына, сценариста Зака Олкевича. В последние годы актер страдал от многочисленных проблем, связанных со здоровьем.

Олкевич известен ролями в сериале «Твин Пикс» и фильме «Сквозь огонь» Дэвида Линча. В сериале он сыграл франко-канадского карточного дилера Жака Рено, который владеет баром «Дом у дороги». Жак промышлял наркотиками, занимался сутенерством и был задушен подушкой отцом Лоры Палмер.

Актер также снимался четырех сезонах комедийного сериала «Грейс в огне», ситкоме «Сайнфелд», сатирической комедии Стивена Спилберга «1941» и триллере Джоэла Шумахера «Клиент».

В 2000-х Олкевичу сделали неудачную операцию на колене, после чего у него возникли осложнения с инфекцией. В последующие годы ему пришлось перенести еще несколько десятков операций, врачи говорили о возможной ампутации.

Все это время он передвигался в инвалидном кресле, забросил актерскую карьеру, жил лишь мыслями о маленькой театральной студии, которой руководил. Линч вернул Олкевича в кино, добавив в третий сезон «Твин Пикса» брата Жака Рено. В сериале Олкевича показывали исключительно за барной стойкой, что, по всей видимости, было связано с продолжающимися проблемами с ногой.

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