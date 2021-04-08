Умер актер Уолтер Олкевич. Он сыграл владельца «Дома у дороги» в сериале «Твин Пикс»

В Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет умер актер Уолтер Олкевич. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына, сценариста Зака Олкевича. В последние годы актер страдал от многочисленных проблем, связанных со здоровьем.
Олкевич известен ролями в сериале «Твин Пикс» и фильме «Сквозь огонь» Дэвида Линча. В сериале он сыграл франко-канадского карточного дилера Жака Рено, который владеет баром «Дом у дороги». Жак промышлял наркотиками, занимался сутенерством и был задушен подушкой отцом Лоры Палмер.
Актер также снимался четырех сезонах комедийного сериала «Грейс в огне», ситкоме «Сайнфелд», сатирической комедии Стивена Спилберга «1941» и триллере Джоэла Шумахера «Клиент».
В 2000-х Олкевичу сделали неудачную операцию на колене, после чего у него возникли осложнения с инфекцией. В последующие годы ему пришлось перенести еще несколько десятков операций, врачи говорили о возможной ампутации.
Все это время он передвигался в инвалидном кресле, забросил актерскую карьеру, жил лишь мыслями о маленькой театральной студии, которой руководил. Линч вернул Олкевича в кино, добавив в третий сезон «Твин Пикса» брата Жака Рено. В сериале Олкевича показывали исключительно за барной стойкой, что, по всей видимости, было связано с продолжающимися проблемами с ногой.