Доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. Это связывают с популярностью запрещенных сервисов

Россияне чаще других пользуются сервисами по обмену и торговле криптовалютами — в 2020 году доля страны на рынке теневых криптоопераций достигла 41%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование люксембургской компании Clain, которая занимается анализом блокчейн-технологий.

На Украину, находящуюся на втором месте, приходится всего 6,5% подобных транзакций, на Великобританию — 2,8%, на Германию — 1,9%. Существенная доля операций с криптой (24,6%) совершена пользователями, страна которых неизвестна.

В ходе исследования Clain проанализировала 200 криптоплощадок с низким уровнем верификации. Среди них LocalBitcoins, BitBits, BitZlato и WebMoney. Несмотря на то, что базирующаяся в Финляндии LocalBitcoins заблокирована Роскомнадзором, доля ее российских пользователей в 2020 году составила 17,4%.

По подсчетам Clain, к концу 2020 года число пользователей криптобирж с высоким уровнем риска достигло 350 млн. Россию компания называет основной юрисдикцией для таких площадок.

Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций аналитики связывают с популярностью в стране запрещенных сервисов из даркнета. Больше всего теневых транзакций с криптовалютой в 2020 году пришлось на площадку по продаже наркотиков Hydra, основанную в России, где находится большая часть ее пользователей.

Сооснователь платежной сети Mercuryo Григорий Вайсман объясняет лидерство России на рынке незаконных транзакций низкой финансовой просвещенностью россиян: «Они не задаются вопросом о том, насколько защищены будут их денежные средства на бирже». По его словам, нередки случаи, когда такие площадки внезапно прекращают существование и пользователи теряют деньги.