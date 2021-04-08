Кролик страдает от химикатов в мультфильме «Save Ralph» про животных, на которых тестируют косметику

По сюжету кролик по имени Ральф рассказывает группе документалистов о своих трудовых буднях. Он работает в лаборатории, где на нем и его «коллегах» тестируют химикаты для косметики. В мультике показано, как его приковывают для опытов против его воли, после чего у Ральфа облезает шерсть и кожа, а сам он слепнет и испытывает сильные боли.

Международное общество по защите животных выпустило короткометражный мультфильм «Save Ralph», призывающий прекратить испытание косметики на животных. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

В конце Международное общество по защите животных предлагает подписаться на рассылку организации с информацией об акциях по борьбе с тестированием косметики на животных.

Ральфа озвучил Тайка Вайтити, в остальных ролях — Зак Эфрон, Рики Джервис, Оливия Манн и другие. Режиссером выступил Спенсер Сассер, снявший «Хешер» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Натали Портман, а также клип «Summertime Sadness» Ланы Дель Рей.