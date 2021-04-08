Супергеройский боевик под хит Сэма Фендера: вышел новый трейлер «Наследия Юпитера»

Стриминговая платформа Netflix выпустила официальный трейлер сериала «Наследие Юпитера». В этот раз в нем чуть больше подробностей, а премьера по-прежнему намечена на 7 мая 2021 года.

Саундтреком к фильму о супергероях стал хит Сэма Фендера «Play God». Сингл посвящен лирическому герою, который «играет в Бога». Пока Фендер поет эту фразу, главному герою пытаются внушить, что он — идеал, но сестра возвращает его на землю со словами: «Никто не может быть идеальным».