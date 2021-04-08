Супергеройский боевик под хит Сэма Фендера: вышел новый трейлер «Наследия Юпитера»

Стриминговая платформа Netflix выпустила официальный трейлер сериала «Наследие Юпитера». В этот раз в нем чуть больше подробностей, а премьера по-прежнему намечена на 7 мая 2021 года.
Саундтреком к фильму о супергероях стал хит Сэма Фендера «Play God». Сингл посвящен лирическому герою, который «играет в Бога». Пока Фендер поет эту фразу, главному герою пытаются внушить, что он — идеал, но сестра возвращает его на землю со словами: «Никто не может быть идеальным».
В твиттере Netflix загадочно написал: «Ни одна легенда не живет вечно».
Сериал расскажет о супергероях нескольких поколений. Одни получили невероятные способности и стали уважаемыми людьми, символизирующими надежду и порядок. А другие — их потомки — стали суперзвездами, которым интересно не столько спасение мира, сколько слава. Родители попытаются внушить своим детям, что на самом деле ценно.
Проект станет экранизацией комиксов Марка Миллара. Главные роли исполнят Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Мэг Чэмберс Стидл, Анна Акана и другие.
В конце февраля Netflix опубликовал первый тизер «Наследия Юпитера». Но из него мало что понятно — в кадре появляются лишь монументальный замок из мрамора, красный плащ и логотип проекта.