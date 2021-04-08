Насилие в семье и наркозависимость: что сформировало DMX, который находится на волоске от гибели

Американского рэпера DMX, впавшего в кому после передозировки наркотиками, могут отключить от аппарата жизнеобеспечения. Сейчас его состояние стабильно, однако есть вероятность, что мозг получил серьезные и необратимые повреждения. Врачи собираются провести серию тестов, чтобы проверить уровень мозговой активности, после чего уже семья артиста решит его судьбу. А ведь именно семья сыграла большую роль в том, каким стал Эрл Симмонс (настоящее имя рэпера) и какой нелегкий путь ему пришлось пройти. Недавно в газете New York Post вышла статья о формировании личности музыканта, мы публикуем самое главное из нее. Детство DMX было трудным: он ежедневно терпел побои от матери и ее постоянно менявшихся сожителей. «[Моя мать] выбила два зуба из моего долбаного рта метлой», — рассказал он в интервью GQ в 2019 году. Жестокому обращению с ее стороны он подвергался с самых ранних лет.

Дети не появляются с руководством по использованию. Четыре сестры и я — единственный мальчик. Может, она не знала, что со мной делать.



И не только семья, но и среда, в которой DMX рос, повлияла на его отношения с законом и наркотиками. Еще в подростковом возрасте, по его словам, тогдашний наставник якобы обманом заставил его покурить марихуану с добавлением крэка. Поэтому до того, как его рычащий баритон и волшебная игра слов в треках «Ruff Ryder’s Anthem» и «Party Up (Lose My Mind)» принесли ему статус популярного артиста, Симмонс был всего лишь проблемным парнем из Йонкерса. Детские годы Эрл Симмонс родился 18 декабря 1970 года в городке Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, и с самого детства чувствовал себя нелюбимым. «[Мой отец] никогда не звонил мне, чтобы поздравить с днем рождения, и не помогал матери воспитывать меня», — вспоминает DMX в своих мемуарах «EARL». Рэпер отмечает, что его мать, которая забеременела, когда ей было 19 лет, не знала, как любить его. Их отношения, наполненные физическим и эмоциональным насилием, обострились еще больше, когда судья постановил, что она не способна заботиться о сыне. К 10 годам Симмонс уже был исключен из школы за драки и бросание стульев в учителей, а также дважды арестован за поджог и нападение. И, взрослея, он еще не раз попадет за решетку.

Have you ever wonder why DMX imitates dog barks and growls in his music.



As a kid, he found comfort in befriending stray dogs as roamed the streets of Yonkers at night to escape brutal child abuse at the hands of his mother and her boyfriends. #disabledblackhistory pic.twitter.com/b1J5Ola04O — Ola Ojewumi (@Olas_Truth) February 8, 2020 «Вы когда‑нибудь задумывались, почему DMX имитирует собачий лай и рычание в своей музыке? В детстве он находил утешение в дружбе с бездомными собаками, когда бродил по ночным улицам Йонкерса, спасаясь от жестокого обращения со стороны матери и ее парней»

В конечном итоге рэпера отправили в интернат в Йонкерс на полтора года, но и там он пробыл недолго — его выгнали за поджог, который он устроил вместе со своим соседом по комнате. Вернувшись в дом к матери, он часто убегал, спасаясь от жестокого обращения с ее стороны. Ему приходилось спать в мусорных баках «Армии спасения» и общаться в основном с бродячими собаками. Наркотическая зависимость DMX открыто говорил о своей зависимости от крэка. Он впервые попробовал его в 14 лет — тогда один знакомый предложил ему покурить марихуану, но в нее оказался добавлен крэк. Рэпер не ожидал этого и взбесился. Так началась его история борьбы с наркозависимостью. В 2013 году он сказал американскому телеведущему Филу Макгроу, что «всегда будет наркоманом, пока не умрет», но через два года заявил, что «оставил кокаин», чтобы сосредоточиться на воспитании детей. В декабре 2019-го рэпер вернулся на сцену после реабилитации, выступив в Лас-Вегасе. Последнее его появление на публике было в июле 2020 года, когда он встретился со Снуп Доггом в рэп-баттле Verzuz. Эрл Симмонс считается иконой хип-хопа 1990-х годов. Он сотрудничал с Jay Z, Ja Rule, Eve и LL Cool J. За более чем 20 лет творческой деятельности DMX выпустил семь альбомов и был трижды номинирован на премию «Грэмми». В США его первые пять альбомов, включая дебютный 1998 года «It’s Dark and Hell Is Hot», достигли первых строчек в хит-парадах. Артист сыграл в нескольких фильмах, в том числе главную роль в картинах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы». Также он снимался в сериалах «Трудности ассимиляции» и «Третья смена».