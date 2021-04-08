Насилие в семье и наркозависимость: что сформировало DMX, который находится на волоске от гибели

Американского рэпера DMX, впавшего в кому после передозировки наркотиками, могут отключить от аппарата жизнеобеспечения. Сейчас его состояние стабильно, однако есть вероятность, что мозг получил серьезные и необратимые повреждения. Врачи собираются провести серию тестов, чтобы проверить уровень мозговой активности, после чего уже семья артиста решит его судьбу.
А ведь именно семья сыграла большую роль в том, каким стал Эрл Симмонс (настоящее имя рэпера) и какой нелегкий путь ему пришлось пройти. Недавно в газете New York Post вышла статья о формировании личности музыканта, мы публикуем самое главное из нее.
Детство DMX было трудным: он ежедневно терпел побои от матери и ее постоянно менявшихся сожителей.
«[Моя мать] выбила два зуба из моего долбаного рта метлой», — рассказал он в интервью GQ в 2019 году. Жестокому обращению с ее стороны он подвергался с самых ранних лет.
И не только семья, но и среда, в которой DMX рос, повлияла на его отношения с законом и наркотиками. Еще в подростковом возрасте, по его словам, тогдашний наставник якобы обманом заставил его покурить марихуану с добавлением крэка.
Поэтому до того, как его рычащий баритон и волшебная игра слов в треках «Ruff Ryder’s Anthem» и «Party Up (Lose My Mind)» принесли ему статус популярного артиста, Симмонс был всего лишь проблемным парнем из Йонкерса.
Детские годы
Эрл Симмонс родился 18 декабря 1970 года в городке Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, и с самого детства чувствовал себя нелюбимым.
«[Мой отец] никогда не звонил мне, чтобы поздравить с днем рождения, и не помогал матери воспитывать меня», — вспоминает DMX в своих мемуарах «EARL».
Рэпер отмечает, что его мать, которая забеременела, когда ей было 19 лет, не знала, как любить его. Их отношения, наполненные физическим и эмоциональным насилием, обострились еще больше, когда судья постановил, что она не способна заботиться о сыне.
К 10 годам Симмонс уже был исключен из школы за драки и бросание стульев в учителей, а также дважды арестован за поджог и нападение. И, взрослея, он еще не раз попадет за решетку.
В конечном итоге рэпера отправили в интернат в Йонкерс на полтора года, но и там он пробыл недолго — его выгнали за поджог, который он устроил вместе со своим соседом по комнате.
Вернувшись в дом к матери, он часто убегал, спасаясь от жестокого обращения с ее стороны. Ему приходилось спать в мусорных баках «Армии спасения» и общаться в основном с бродячими собаками.
Наркотическая зависимость
DMX открыто говорил о своей зависимости от крэка. Он впервые попробовал его в 14 лет — тогда один знакомый предложил ему покурить марихуану, но в нее оказался добавлен крэк. Рэпер не ожидал этого и взбесился. Так началась его история борьбы с наркозависимостью.
В 2013 году он сказал американскому телеведущему Филу Макгроу, что «всегда будет наркоманом, пока не умрет», но через два года заявил, что «оставил кокаин», чтобы сосредоточиться на воспитании детей.
В декабре 2019-го рэпер вернулся на сцену после реабилитации, выступив в Лас-Вегасе. Последнее его появление на публике было в июле 2020 года, когда он встретился со Снуп Доггом в рэп-баттле Verzuz.
Эрл Симмонс считается иконой хип-хопа 1990-х годов. Он сотрудничал с Jay Z, Ja Rule, Eve и LL Cool J. За более чем 20 лет творческой деятельности DMX выпустил семь альбомов и был трижды номинирован на премию «Грэмми». В США его первые пять альбомов, включая дебютный 1998 года «It’s Dark and Hell Is Hot», достигли первых строчек в хит-парадах.
Артист сыграл в нескольких фильмах, в том числе главную роль в картинах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы». Также он снимался в сериалах «Трудности ассимиляции» и «Третья смена».