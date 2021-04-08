В России выявили 8672 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 8672 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 378 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.