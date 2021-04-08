В России выявили 8672 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 8672 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 378 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 614 834. За последние сутки вылечились 9558 человек, за все время — 4 239 038. За сутки умерли 365 пациентов, за весь период — 101 845.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 133,1 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,9 млн), на втором — Бразилия (13,1 млн). За ними идут Индия (12,9 млн) и Франция (4,9 млн).