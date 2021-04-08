В Юте мужчин обязали покрывать 50% расходов партнерш на беременность и роды. В США такое впервые

Власти Юты приняли закон, согласно которому мужчины обязаны оплачивать половину медицинских расходов их партнерш, связанных с беременностью и родами. Он вступит в силу 5 мая сообщает Би-би-си.

По данным журналистов, если у женщины есть страховка, рождение ребенка ей в среднем обойдется в 4500 долларов. Без страховки сумма может составить до 10 тыс. долларов. Мужчина имеет право воздержаться от выплат, если он сомневается, что ребенок его, и планирует сделать тест на ДНК. Он также имеет право не оплачивать аборт, который делается без его согласия, кроме тех случаев, когда женщина забеременела в результате изнасилования, или есть угроза жизни матери или плода.

Кроме того, женщина не сможет получить выплаты на беременность, как и алименты, автоматически — сперва для этого нужно написать соответствующее заявление.

Конгрессмен Брейди Браммер, один из инициаторов закона, считает, что обществу нужна норма, которая будет «за жизнь». По его мнению, люди, выступающие за право выбора, игнорируют тезис о том, что аборт — это акт отчаяния «напуганных, одиноких и бедных» женщин. По данным Института Гуттмахера, 24% женщин прервут беременность еще до момента, когда им исполнится 45 лет. Больше половины из них живут за чертой бедности.

Активисты движения pro-choice и феминистки поддерживают вклад в сокращение расходов женщин на роды, но считают, что новый закон не решит всех проблем. Спикер организации Planned Parenthood Катрина Бейкер отмечает, что больших результатов можно достичь расширением программ медпомощи людям с низким уровнем доходов, улучшением страховых программ и предоставлением равного доступа к акушерским услугам.

В январе правительство Польши объявило о вступлении в силу запрета на аборты. Теперь прерывание беременности разрешается только в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни матери. А в декабре прошлого года Сенат Аргентины одобрил законопроект о легализации абортов.