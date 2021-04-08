перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минтруд может разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты 11:19
В России выявили 8672 новых случая коронавируса 11:16
В Москве продукты из супермаркетов начали доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 10:57
alyona alyona/Facebook Alyona Alyona выпустила альбом «Galas»
Alyona Alyona выпустила альбом «Galas» 10:51
Зураб Церетели разработал кубок для конкурса геймдевов. Это рог для вина с материнскими платами 10:06
В Юте мужчин обязали покрывать 50% расходов партнерш на беременность и роды. В США такое впервые 10:05
St. Vincent поделилась ретро-клипом на трек «The Melting Of The Sun» 8:54
Живущие за рубежом россияне смогут купить «вакцинные туры». Прививки в них будут бесплатными 2:38
Face/«ВКонтакте» Рэпер Face выпустил новый альбом. Он называется «Искренний»
Рэпер Face выпустил новый альбом. Он называется «Искренний» 1:57
Zoom разрешит госкомпаниям из России покупать доступ к сервису. Но только на собственном сайте 1:15
Bloomberg: Twitter может купить приложение Clubhouse за 4 млрд долларов 0:40
Полицейские и активисты SERB появились на фестивале «Артдокфест» в Москве Вчера в 23:53
150 млн человек перестали быть средним классом в 2020 году. Их дневная зарплата меньше 10 долларов Вчера в 23:31
TheWeeknd/Instagram The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню и артворки. Ему удалось заработать 2 млн долларов
The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню и артворки. Ему удалось заработать 2 млн долларов Вчера в 22:54
Госдума поддержала инициативу по освобождению врачей от наказания за утрату наркотических препаратов Вчера в 22:42
На рэпера Kodak Black совершили покушение в Таллахасси. Его охранник ранен Вчера в 22:01
Суд отменил домашний арест Соболь и еще трем фигурантам «санитарного дела» Вчера в 21:57
Пранки, астрология и токсичность: какие тренды соцсетей ненавидят юзеры Вчера в 21:44
Walt Disney Studios/YouTube Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла»
Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла» Вчера в 21:07
Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Еще можно успеть записаться! Вчера в 20:58
Отключить рекламу

В Юте мужчин обязали покрывать 50% расходов партнерш на беременность и роды. В США такое впервые

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:05

Власти Юты приняли закон, согласно которому мужчины обязаны оплачивать половину медицинских расходов их партнерш, связанных с беременностью и родами. Он вступит в силу 5 мая сообщает Би-би-си.

По данным журналистов, если у женщины есть страховка, рождение ребенка ей в среднем обойдется в 4500 долларов. Без страховки сумма может составить до 10 тыс. долларов. Мужчина имеет право воздержаться от выплат, если он сомневается, что ребенок его, и планирует сделать тест на ДНК. Он также имеет право не оплачивать аборт, который делается без его согласия, кроме тех случаев, когда женщина забеременела в результате изнасилования, или есть угроза жизни матери или плода.

Кроме того, женщина не сможет получить выплаты на беременность, как и алименты, автоматически — сперва для этого нужно написать соответствующее заявление.

Конгрессмен Брейди Браммер, один из инициаторов закона, считает, что обществу нужна норма, которая будет «за жизнь». По его мнению, люди, выступающие за право выбора, игнорируют тезис о том, что аборт — это акт отчаяния «напуганных, одиноких и бедных» женщин. По данным Института Гуттмахера, 24% женщин прервут беременность еще до момента, когда им исполнится 45 лет. Больше половины из них живут за чертой бедности.

Активисты движения pro-choice и феминистки поддерживают вклад в сокращение расходов женщин на роды, но считают, что новый закон не решит всех проблем. Спикер организации Planned Parenthood Катрина Бейкер отмечает, что больших результатов можно достичь расширением программ медпомощи людям с низким уровнем доходов, улучшением страховых программ и предоставлением равного доступа к акушерским услугам.

В январе правительство Польши объявило о вступлении в силу запрета на аборты. Теперь прерывание беременности разрешается только в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни матери. А в декабре прошлого года Сенат Аргентины одобрил законопроект о легализации абортов. 

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить