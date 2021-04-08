Зураб Церетели разработал кубок для конкурса геймдевов. Это рог для вина с материнскими платами

«Считается, что друзья при встрече обязательно должны вместе выпить. Поэтому статуэтка достаточно функциональна: снаружи — компьютерная матрица, чем‑то напоминающая древний орнамент. Но статуэтку можно использовать и по назначению — наливать и выпивать из нее», — пояснил скульптор.

Награда выполнена в виде традиционного грузинского рога для вина с орнаментом, имитирующим материнские платы. На ее дизайн Церетели вдохновили кавказские традиции гостеприимства.

Скульптор и художник Зураб Церетели разработал кубок для победителей конкурса инди-разработчиков Indie Cup. Об этом « Афише Daily » рассказали партнеры мероприятия.

Призовой рог для вина достался победителям в номинации «Горная коза», в которой отмечают нестандартные игровые проекты. Кубок получила новосибирская команда 5Word Team с игрой «Do Not Take Your Eyes Away From The Red Fridge» («Не отводи взгляд от красного холодильника»).

Номинацию «Горная Коза» разработал издатель мобильных игр Green Grey. В этом году ее вручали впервые. Вместе с рогом от Зураба Церетели победители получили 10 тыс. долларов на развитие проекта.

Всего на Indie Cup разыгрывались призы в 11 основных номинациях и четырех партнерских («Горная коза» — одна из них). Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.