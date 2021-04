Зураб Церетели разработал кубок для конкурса геймдевов. Это рог для вина с материнскими платами

Призовой рог для вина достался победителям в номинации «Горная коза», в которой отмечают нестандартные игровые проекты. Кубок получила новосибирская команда 5Word Team с игрой «Do Not Take Your Eyes Away From The Red Fridge» («Не отводи взгляд от красного холодильника»).

Номинацию «Горная Коза» разработал издатель мобильных игр Green Grey. В этом году ее вручали впервые. Вместе с рогом от Зураба Церетели победители получили 10 тыс. долларов на развитие проекта.

Всего на Indie Cup разыгрывались призы в 11 основных номинациях и четырех партнерских («Горная коза» — одна из них). Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.