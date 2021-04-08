Живущие за рубежом россияне смогут купить «вакцинные туры». Прививки в них будут бесплатными

Российская туристическая компания Cosmos Travel предложила россиянам, живущим за рубежом, «вакцинные туры» на родину. Об этом сообщили «Ведомости».

Путевки включают проживание в России, транспортные услуги и сопровождение в центр вакцинации. Перелет клиентам придется оплатить самостоятельно, а сами прививки «Спутником V» для них будут бесплатными — их оплатит столичный департамент здравоохранения.

При желании путешественники смогут доплатить за индивидуальные консультации врача. Специалистов для программы предоставит сеть клиник «Медси». Кроме того, купившие «вакцинный тур» люди смогут обратиться в любую бесплатную поликлинику.

Желающие получить прививки смогут приехать в Россию сразу на 21 день — такое предложение стоит 1500 евро. Также клиентам предлагают совершить две поездки сроком на три дня, этот турпакет обойдется в 700 евро.

Воспользоваться предложением смогут только граждане России. Их за рубежом, по данным ООН, насчитывается около 11 млн человек. Иностранцам подобные услуги сейчас оказывают турецкие и молдавские турфирмы.