Рэпер Face выпустил новый альбом. Он называется «Искренний»

На пластинке, которая стала пятым студийным релизом артиста, представлены девять треков: «Расстояние», «ДНК», «Домино», «Истерика», «Пей», «Невзаимное падение», Коттон», «Через шторм» и «Статус».

Рэпер Face представил свой новый альбом под названием «Искренний». Он появился на всех музыкальных стриминговых платформах в день рождения музыканта.

В конце марта Face выпустил клип на песню «Ван Дейк» с мини-альбома «Варвар». Этот EP стал уже вторым на 2021 год — в конце февраля рэпер опубликовал EP «Жизнь удалась».

К треку «Плачу» музыкант снял клип. В нем он предстает в образе душевнобольного. В 2020 годe у Face также вышли видео на треки «Рэйман» и «Просто».

Предыдущий альбом Face «12» появился осенью 2019 года. В нем рэпер вновь вернулся к остросоциальной повестке, которая впервые стала доминирующей на пластинке «Пути неисповедимы» 2018 года.