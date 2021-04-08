Zoom разрешит госкомпаниям из России покупать доступ к сервису. Но только на собственном сайте

Zoom не станет отказывать российским госкомпаниям в своих услугах. Они смогут приобрести доступ к сервису, но только на официальном сайте компании. Об этом сообщил «РБК».

Представители платформы заявили, что Zoom по-прежнему стремится обслуживать клиентов в России и других странах СНГ. Однако ищет новые подходы для продаж своих услуг в этом регионе. Что вынудило компанию отказаться от старой стратегии дистрибуции, неизвестно.

«Мы находимся в процессе выработки нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты как в государственном, так и в частном секторах, могут приобрести аккаунты Zoom непосредственно через наш веб-сайт», — заявили в Zoom.

О том, что компания запретила своим партнерам-дистрибуторам предоставлять услуги госучреждениям и организациям с государственными бенефициарами, стало известно накануне. В Zoom информацию не подтвердили и обещали уточнить.

«Афиша Daily» рассказал, как отреагировали на новость об ограничениях в Кремле, Госдуме, Минпросвещении, ВШЭ и РАН, а также какими аналогами они могут воспользоваться.