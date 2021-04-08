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Bloomberg: Twitter может купить приложение Clubhouse за 4 миллиарда долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:40

Компания Twitter может купить приложение Clubhouse за 4 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, руководство сети микроблогов ведет переговоры с создателями сервиса аудиочатов в течение уже некоторого времени. На данный момент, как рассказали собеседники агентства, обсуждения зашли в тупик.

Что именно вызвало затруднения в процессе, неизвестно. Обе стороны диалога пока воздерживаются от комментариев. Тем временем владельцы Clubhouse начали поиск инвесторов для своего проекта.

Ранее сообщалось, что Twitter намерена разработать собственный сервис голосовых чатов под названием Spaces. Он задумывался как конкурент Clubhouse и стал доступен для первой тысячи пользователей в феврале.

Голосовая соцсеть Clubhouse набрала популярность в начале 2021 года — к ней присоединилось немало знаменитостей, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, Джареда Лето, Опры Уинфри, Вирджила Абло, Эштона Катчера и Дрейка. После этого аналог Clubhouse запустил создатель Badoo Андрей Андреев, а в Instagram появилась функция Live Rooms, которая позволяет создавать «комнаты» для прямых эфиров. СМИ писали, что подобный сервис также разрабатывает Facebook.

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