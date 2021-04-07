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150 млн человек перестали быть средним классом в 2020 году. Их дневная зарплата меньше 10 долларов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:31

Около 150 млн человек в мире перестали считаться средним классом в 2020 году. Пандемия сказалась на их уровне дохода — теперь он составляет меньше 10 долларов в день. Об этом сообщил Bloomberg.

Число людей, которых можно отнести к среднему классу, сократилось впервые с 1990-х годов, подсчитали эксперты Pew Research Center. Особенно сильно от пандемии пострадало благосостояние жителей юго-восточной Азии и стран на юге Африки.

Только в Индии представителей среднего класса стало меньше на 32%. В Китае и Европе этот показатель существенно ниже — там обеднели 4% и 3% соответственно. Эти перемены отразятся на потребительских привычках людей, считает Bloomberg.

В Индии, например, резко упал объем продаж автомобилей — на 18% за 12 месяцев. В Бразилии снизилось на 5% потребление мяса. Ранее уменьшение спроса на говядину отметили и в России.

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