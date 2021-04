The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню и артворки. Ему удалось заработать 2 млн долларов

В прошлом месяце The Weeknd переиздал свой первый микстейп «House of Balloons». Он опубликовал пластинку в оригинальном сведении. Изначально в песнях использовались семплы из композиций певицы Алии, а также групп Beach House, Siouxsie and the Banshees и Cocteau Twins. Из‑за нерешенных вопросов по поводу авторских прав элементы треков не удалось включить в релиз.