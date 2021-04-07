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Госдума поддержала инициативу освободить врачей от наказания за утрату наркотических препаратов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:42

Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону о хранении наркотиков. Они должны освободить врачей от наказания за утрату сильнодействующих наркосодержащих препаратов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Законопроект предполагает снятие с медперсонала ответственности в случае, если «утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам». Новые правила направлены на то, чтобы на врачей не заводили уголовные дела за недосмотр или неосторожность.

Поправки инициировал Владимир Путин после того, как учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала ему о существующей проблеме. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что медики нередко страдают из‑за формальных нарушений процедур.

Одно из резонансных дел произошло в марте 2019 года, когда акушер-гинеколог из небольшого города в Свердловской области выдал страдающей от болевого синдрома пациентке сильнодействующий препарат, оставшийся у него от скончавшейся от онкологии матери. Через несколько дней его обвинили по статье о незаконном сбыте сильнодействующих и психотропных веществ (позже дело прекратили).

О законе, который бы декриминализировал ошибки врачей при работе с наркотическими веществами, разговоры идут уже несколько лет. В августе 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву доработать соответствующий законопроект, однако он так и не был принят.

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