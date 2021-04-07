На рэпера Kodak Black совершили покушение в Таллахасси. Его охранник ранен

В американском городе Таллахасси во Флориде неизвестные обстреляли машину рэпера Kodak Black и ранили его охранника. Полиция изучила обстоятельства произошедшего и пришла к выводу, что целью преступников могла быть смерть музыканта. Об этом сообщил TMZ.

Нападение на артиста произошло ночью 5 апреля на автостоянке ресторана «МакДоналдс». Kodak Black приехал туда примерно в 3.00 после посещения пляжного клуба Baja. Вместе с ним были его охранники.

За машиной рэпера последовали несколько автомобилей. Они попытались перегородить проезд Kodak Black. Затем, когда музыкант остановился перед входом в закусочную, злоумышленники начали стрельбу. В ходе инцидента охранник артиста получил ранение в ногу.

Мужчину доставили в больницу Таллахасси. Он потерял много крови из‑за повреждения бедренной артерии и был немедленно прооперирован. Сам Kodak Black не пострадал и уехал с места происшествия на бронированном автомобиле.

В Таллахасси музыкант приехал, чтобы выступить на фестивале Cultur3Fest в ночном клубе Tenn. По мнению полиции, недоброжелателям не составило большого труда проследить за ним.

Мотивы преступников доподлинно не известны. Изначально правоохранители предполагали, что рэпера хотели просто ограбить. Однако сейчас полиция расследует возможное покушение и вероятное участие в нем музыкального продюсера Southside.

Накануне перестрелки он угрожал Kodak Black в прямом эфире в инстаграме. Конфликт артистов мог произойти из‑за некоторых высказываний Kodak Black о подруге Southside — молодой рэперше, известной как City Girls Yung Miami.

Несколько месяцев назад Kodak Black освободился из тюрьмы после помилования, подписанного бывшим президентом США Дональдом Трампом. Рэпер отбывал срок за незаконное хранение оружия, которое у него обнаружили в 2019 году.

В заключении музыкант записал новый альбом под названием «Bill Israel». На нем 11 треков, в том числе фиты с Tory Lanez и Jackboy, Gucci Mane и CBE, а также Lil Yachty.