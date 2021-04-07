перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На рэпера Kodak Black совершили покушение в Таллахасси. Его охранник ранен 22:01
Суд отменил домашний арест Соболь и еще трем фигурантам «санитарного дела» 21:57
Пранки, астрология и токсичность: какие тренды соцсетей ненавидят юзеры 21:44
Walt Disney Studios/YouTube Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла»
Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла» 21:07
Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Еще можно успеть записаться! 20:58
Twenty One Pilots выпустили сингл «Shy Away». Он предвещает новый альбом, который выйдет 21 мая 20:55
THR выпустил большое расследование о «Лиге справедливости». Рассказываем главное 20:45
Инцидент в Суэцком канале с Ever Given назвали результатом человеческой ошибки 20:33
Угрозы в адрес Дмитрия Глуховского, новый скандал в Голливуде и другие новости дня 20:27 Дайджест
hermitage_museum/Instagram Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей
Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей 20:14
Исследование: 75% россиянок сталкивались с харасcментом на работе 19:29
Варвара Шмыкова совершает ритуалы в клипе Zventa Sventana «На горе мак» 19:14
THR опубликовал статью о кинопродюсере Скотте Рудине. Бывшие сотрудники называют его монстром 19:09
Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти» 18:48
Dan Marsh/Flickr Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз
Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз 18:23
Фонд «Подари жизнь» построит в Новой Москве пансионат для детей с онкозаболеваниями 18:19
Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году 18:03
Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Ему грозит до двух лет тюрьмы 17:39
Не отразится на работе: как Кремль и госструктуры отреагировали на ограничения работы Zoom для них 17:14
Molchat Doma/YouTube Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»
Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома» 17:10
Отключить рекламу

Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла»

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:07

Компания Disney опубликовала новый трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Действие фильма происходит в 1970-х, когда она носила имя Эстелла и мечтала стать модельером. В новом ролике показаны сцены из прошлой жизни модельера Круэллы Де Виль — до того, как она становится жестокой злодейкой, одержимой идеей сделать шубу из шкур собак-далматинцев.

По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.

Вместе со Стоун в картине сыграли Эмма Томпсон, Марк Стронг и Пол Уолтер Хаузер. Режиссер картины — Крейг Гиллеспи, ранее снявший «Тоня против всех». В российском прокате «Круэлла» появится 3 июня, а в США релиз состоится 28 июня одновременно в кино и стриминговом сервисе Disney+.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Эмма Стоун
Эмма Томпсон
Марк Стронг
Уолтер Хаузер
Крейг Гиллеспи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить