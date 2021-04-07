Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Еще можно успеть записаться!

Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Занятия начнутся уже 8 апреля и продлятся 17 дней.
Курс будет включать онлайн-модуль, самостоятельную удаленную работу и офлайн-обучение. К основным кураторам — журналистам Андрею Дорожному и Даде Линделл — присоединится в этом году Александр Богачев, автор бестселлера «Графики, которые убеждают всех».
Участников курса ждут лекции, вебинары, мастер-классы и встречи с авторами нашумевших в 2020 году дата-материалов — диджитал-антропологами и ГИС-аналитиками.
На курсе вы узнаете:
- как искать данные и отличать качественные источники от некачественных;
- как заниматься скрейпингом без программирования и когда он вообще нужен;
- как работать с Excel на профессиональном уровне;
- как делать красивые графики и адаптировать их для веба;
- из чего состоят самые захватывающие истории и как их создавать.
Узнать подробнее о курсе и купить билеты на него можно здесь.