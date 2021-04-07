перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На рэпера Kodak Black совершили покушение в Таллахасси. Его охранник ранен 22:01
Суд отменил домашний арест Соболь и еще трем фигурантам «санитарного дела» 21:57
Пранки, астрология и токсичность: какие тренды соцсетей ненавидят юзеры 21:44
Walt Disney Studios/YouTube Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла»
Эмма Стоун против Эммы Томпсон в новом трейлере фильма «Круэлла» 21:07
Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Еще можно успеть записаться! 20:58
Twenty One Pilots выпустили сингл «Shy Away». Он предвещает новый альбом, который выйдет 21 мая 20:55
THR выпустил большое расследование о «Лиге справедливости». Рассказываем главное 20:45
Инцидент в Суэцком канале с Ever Given назвали результатом человеческой ошибки 20:33
Угрозы в адрес Дмитрия Глуховского, новый скандал в Голливуде и другие новости дня 20:27 Дайджест
hermitage_museum/Instagram Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей
Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей 20:14
Исследование: 75% россиянок сталкивались с харасcментом на работе 19:29
Варвара Шмыкова совершает ритуалы в клипе Zventa Sventana «На горе мак» 19:14
THR опубликовал статью о кинопродюсере Скотте Рудине. Бывшие сотрудники называют его монстром 19:09
Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти» 18:48
Dan Marsh/Flickr Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз
Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз 18:23
Фонд «Подари жизнь» построит в Новой Москве пансионат для детей с онкозаболеваниями 18:19
Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году 18:03
Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Ему грозит до двух лет тюрьмы 17:39
Не отразится на работе: как Кремль и госструктуры отреагировали на ограничения работы Zoom для них 17:14
Molchat Doma/YouTube Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»
Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома» 17:10
Отключить рекламу

Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Еще можно успеть записаться!

Семён Гудошников
Сегодня в 20:58

Strelka Mag закрывает набор в школу дата-журналистики. Занятия начнутся уже 8 апреля и продлятся 17 дней.

Курс будет включать онлайн-модуль, самостоятельную удаленную работу и офлайн-обучение. К основным кураторам — журналистам Андрею Дорожному и Даде Линделл — присоединится в этом году Александр Богачев, автор бестселлера «Графики, которые убеждают всех».

Участников курса ждут лекции, вебинары, мастер-классы и встречи с авторами нашумевших в 2020 году дата-материалов — диджитал-антропологами и ГИС-аналитиками.

На курсе вы узнаете:


  • как искать данные и отличать качественные источники от некачественных;
  • как заниматься скрейпингом без программирования и когда он вообще нужен;
  • как работать с Excel на профессиональном уровне;
  • как делать красивые графики и адаптировать их для веба;
  • из чего состоят самые захватывающие истории и как их создавать.

Узнать подробнее о курсе и купить билеты на него можно здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Богачев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить