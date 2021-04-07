Twenty One Pilots выпустили сингл «Shy Away». Он предвещает новый альбом, который выйдет 21 мая

Клип на песню поставили Miles & AJ — ранее эти режиссеры работали с Билли Айлиш , Джейденом Смитом, Arin Rey и Kehlani, Оливией Холт и рэпером MGK. Для Twenty One Pilots они сняли видео в неоновых тонах, в котором то и дело на фоне музыкантов появляется синий дракон.

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил сингл «Shy Away», который войдет в новый альбом коллектива «Scaled and Icy». Релиз пластинки намечен на 21 мая. Об этом « Афише Daily » рассказали представители артистов.

По случаю выхода нового альбома — первого за три года — Twenty One Pilots организуют онлайн-концерт. Он пройдет в ночь с 21 на 22 мая в 3.00 по московскому времени. Артисты обещают исполнить песни с разных своих пластинок.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте. Там поклонники группы смогут присоединиться в виртуальной пре-пати, которая погрузит их в атмосферу грядущего концерта.

Предыдущая пластинка дуэта «Trench» вышла в 2018 году и стала платиновой. В 2020 году музыканты также представили синглы «Christmas Saves the Year» и «Level of Concern» — к последнему группа выпустила самое длинное музыкальное видео в истории.