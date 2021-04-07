Пранки, астрология и токсичность: какие тренды соцсетей ненавидят юзеры

На платформе Reddit появился опрос «Какие тренды вы чертовски ненавидите?». Представляем вашему вниманию подборку худших тенденций в соцсетях по мнению пользователей. Пранки Оказалось, что люди не в восторге от глупых розыгрышей ради «классов». Больше всего юзеров раздражают пранки над работниками общепитов и розничными продавцами. Это достаточно тяжелая работа, а некоторые юмористы только добавляют проблем, не компенсируя это даже минимальными чаевыми. «В конце концов, если смеются не все, то это не смешно», — написал Atomicityy.

Любители снимать видео обо всем Одних раздражают сторис ни о чем, а другие смущаются от вечного присутствия камеры. «Может быть, это потому, что я очень стеснительный, но мне не всегда комфортно, когда я общаюсь с людьми, а кто‑то за столом записывает видео в Snapchat, или если мы тратим безумное количество времени на фото для сторис. Иногда социальные сети разрушают тусовку», — заявил madzialearnsstuff. Мемы, в которых люди прибедняются В соцсетях появились посты, которые подписывают фразой «никто не поделится». Во-первых, они вызывают неприятное чувство жалости, а во-вторых, это автоматически делает шутку не очень смешной. «Меня очень раздражают мемы „никто не поделится“ на фейсбуке. В самом деле? Почему люди думают, что если их тупое дерьмо никому не интересно и им никто не делится, то их существование ничего не значит?» — пишет sessamaree.

Астрология Тренд на астрологию тоже оказался не по душе многим пользователям. Люди начинают объяснять все проблемы тем, что неправильно сложились звезды. В том числе психологические заболевания или излишнюю агрессию. Особенно это не нравится Весам, которых постоянно обвиняют в токсичности. Токсичность Другие юзеры, наоборот, хотят, чтобы их считали агрессивными. «Я не уверен, что это только в тиктоке, но люди всегда такие: „Ха-ха, я токсичная девушка“ или „Женщина-манипулятор, лол“. А точно стоит хвастаться этими качествами? Это так странно», — написал armedraccoon.

Реклама мобильных игр Правда, здесь проблема даже не в самих играх — некоторых привлекают головоломки из рекламных роликов, но в итоге оказывается, что они не соответствуют реальному интерфейсу игры. Популярность Некоторые пользователи инстаграма, по мнению участников дискуссии, слишком преувеличивают свою популярность. Если у человека больше 1000 подписчиков, он уже считает себя инфлюэнсером и ставит соответствующую пометку. Кто‑то просто называет это странным, а кого‑то это действительно бесит.