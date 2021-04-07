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Пранки, астрология и токсичность: какие тренды соцсетей ненавидят юзеры

Виктория Шанина
Сегодня в 21:44

На платформе Reddit появился опрос «Какие тренды вы чертовски ненавидите?». Представляем вашему вниманию подборку худших тенденций в соцсетях по мнению пользователей.

Пранки

Оказалось, что люди не в восторге от глупых розыгрышей ради «классов». Больше всего юзеров раздражают пранки над работниками общепитов и розничными продавцами. Это достаточно тяжелая работа, а некоторые юмористы только добавляют проблем, не компенсируя это даже минимальными чаевыми.

«В конце концов, если смеются не все, то это не смешно», — написал Atomicityy.

@dm_t.v

Wait for it🤣🤣🤣🤣#foryou #viral #mcdonalds #drivethru #prank #dmtv

♬ original sound - Dev & Montyy 😎
@cattleyasita

@nawelsg told me she love the color blue ! And I said let’s match 🥺💙 with @crazyboyomar1 #prank #funny #cattleyasita

♬ это ли счастье? - Rauf & Faik

Любители снимать видео обо всем

Одних раздражают сторис ни о чем, а другие смущаются от вечного присутствия камеры. «Может быть, это потому, что я очень стеснительный, но мне не всегда комфортно, когда я общаюсь с людьми, а кто‑то за столом записывает видео в Snapchat, или если мы тратим безумное количество времени на фото для сторис. Иногда социальные сети разрушают тусовку», — заявил madzialearnsstuff.

Мемы, в которых люди прибедняются

В соцсетях появились посты, которые подписывают фразой «никто не поделится». Во-первых, они вызывают неприятное чувство жалости, а во-вторых, это автоматически делает шутку не очень смешной.

«Меня очень раздражают мемы „никто не поделится“ на фейсбуке. В самом деле? Почему люди думают, что если их тупое дерьмо никому не интересно и им никто не делится, то их существование ничего не значит?» — пишет sessamaree.

Астрология

Тренд на астрологию тоже оказался не по душе многим пользователям. Люди начинают объяснять все проблемы тем, что неправильно сложились звезды. В том числе психологические заболевания или излишнюю агрессию. Особенно это не нравится Весам, которых постоянно обвиняют в токсичности.

Токсичность

Другие юзеры, наоборот, хотят, чтобы их считали агрессивными. «Я не уверен, что это только в тиктоке, но люди всегда такие: „Ха-ха, я токсичная девушка“ или „Женщина-манипулятор, лол“. А точно стоит хвастаться этими качествами? Это так странно», — написал armedraccoon.

@lordm00re

Just in case you like the taste of blood #flaky #geteven #funny #toxic #datinghack

♬ pls follow me - 𝚑𝚞𝚍𝚍𝚢𝚐𝚊𝚗𝚐

Реклама мобильных игр

Правда, здесь проблема даже не в самих играх — некоторых привлекают головоломки из рекламных роликов, но в итоге оказывается, что они не соответствуют реальному интерфейсу игры.

Популярность

Некоторые пользователи инстаграма, по мнению участников дискуссии, слишком преувеличивают свою популярность. Если у человека больше 1000 подписчиков, он уже считает себя инфлюэнсером и ставит соответствующую пометку. Кто‑то просто называет это странным, а кого‑то это действительно бесит.

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