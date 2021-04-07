Инцидент в Суэцком канале с Ever Given назвали результатом человеческой ошибки

Контейнеровоз Ever Given мог сесть на мель в результате ошибки капитана при управлении или регулировании скорости. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, мнение о том, что инцидент стал результатом человеческой ошибки, укрепил результат анализа специалистов. Рабиа отметил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала.

«Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», — сказал чиновник.

24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. К операции по освобождению Суэцкого канала присоединились даже американские военные.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 млн долларов.

Судоходство по руслу возобновилось только 29 марта. Однако Ever Given остается в Суэцком канале — сейчас идет расследование инцидента.