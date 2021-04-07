Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей

Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Об этом сообщило РИА «Новости» о ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.

Пиотровский признался, что когда‑то смеялся над предложением ограничить доступ к скульптурам для детей. Однако теперь музею «придется иметь в виду на будущее» пожелания гостей музея.

«У нас очень большая интерактивность: нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования. <…> Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов», — сказал Пиотровский.

Директор Эрмитажа не уточнил, какое именно ведомство подало жалобу. Что музей собирается предпринять в связи с этим, он также не рассказал.

Пиотровский объявил, что в Эрмитаже с 1 мая появятся льготные билет для несовершеннолетних, студентов, пенсионеров и инвалидов I и II групп. Они смогут посетить музей за 300 рублей.

«Все то, что называется льготы, платится из карманов Эрмитажа. Мы кое‑что заработали и сейчас сочли возможным сделать такие сниженные цены», — пояснил директор.

В феврале Эрмитаж оказался в центре скандала, касающегося вероятной фальсификации экспонатов выставки «Фаберже — ювелир императорского двора». Пиотровский прокомментировал его в интервью для РБК.

Он назвал обвинения в подделках «наездом конкурентов» и «базарным криком», вызванном популярностью работ Фаберже на ювелирном рынке «На этом рынке идет звериная борьба», — резюмировал директор Эрмитажа.