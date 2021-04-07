Более 75% женщин в России сталкивались с харасcментом на рабочих местах. К такому выводу пришла сеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна, проведя онлайн-опрос на тему домогательств.

Чаще всего участницы исследования сталкивались с неуместными комплиментами (73,2%), нежелательными прикосновениями и поцелуями (61,4%), грубыми шутками (60,2%), неприличными жестами, звуками и освистываниями (45,7%).

Кроме того, женщинам приходилось переживать словесные оскорбления и грубые замечания (38,1%), распускание слухов (22,7%) и принуждение к сексу (22,4%). Каждая десятая респондентка заявила об угрозах, запугивании и шантаже.

В 80% случаев негативный опыт был связан с полом сотрудников, в 37% — с их возрастом. У 31% опрошенных харасcменту способствовало служебное положение, а еще у 29% — физические или ментальные особенности.

Половина женщин (52,1%) признались, что никак не отреагировали на домогательства. Примерно столько же жертв хараcсмента сделали своим обидчикам замечание о недопустимости подобного поведения.

Пожаловаться руководству или HR-специалистам сумели только 7,4% участниц исследования. Многие женщины — 13,8% — нашли выход из ситуации в увольнении или смене отдела, в котором они работали.

В опросе о домогательствах приняли участие почти 2000 женщин. Свыше 77% из них заявили, что в их компаниях нет инструментов, позволяющих расследовать и пресекать инциденты с харасcментом.